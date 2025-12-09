Késő este menekítették az embereket, tűz csapott fel egy társasházban

Kisebb tűz volt egy tízemeletes társasházban Nyíregyházán, a Május 1. téren. A lángok a szemétledobóban keletkeztek, amit a város hivatásos tűzoltói, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltottak. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött lépcsőházat - írja a Katasztrófavédelem.