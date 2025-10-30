Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Két robbanás rázta meg a Szabadság utcát, tűzoltók lepték el a környéket

Katasztrófavédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 14:54
Szabadság utcatűzrobbanás
Itt vannak a részletek a katasztrófáról. Tűzoltók
K. C.
A szerző cikkei

A Katasztrófavédelem közölte: a tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat, pokoli küzdelem folyik a Szabadság utcában, ahol két robbanás is bekövetkezett. 

tűz
Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

Mint az a közleményben olvasható, teljes terjedelmében ég egy melléképület Kisszékelyen, a Szabadság utcában. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az egységek kiérkezése előtt két gázpalack felrobbant, egyet pedig a rendőrök kihoztak az épületből.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu