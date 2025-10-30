Két robbanás rázta meg a Szabadság utcát, tűzoltók lepték el a környéket

A Katasztrófavédelem közölte: a tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat, pokoli küzdelem folyik a Szabadság utcában, ahol két robbanás is bekövetkezett.

Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

Mint az a közleményben olvasható, teljes terjedelmében ég egy melléképület Kisszékelyen, a Szabadság utcában. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az egységek kiérkezése előtt két gázpalack felrobbant, egyet pedig a rendőrök kihoztak az épületből.