Két robbanás rázta meg a Szabadság utcát, tűzoltók lepték el a környéket

A Katasztrófavédelem közölte: a tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat, pokoli küzdelem folyik a Szabadság utcában, ahol két robbanás is bekövetkezett.
Mint az a közleményben olvasható, teljes terjedelmében ég egy melléképület Kisszékelyen, a Szabadság utcában. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az egységek kiérkezése előtt két gázpalack felrobbant, egyet pedig a rendőrök kihoztak az épületből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.