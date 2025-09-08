Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Felcsaptak a lángok a Dózsa György úton, rohantak a tűzoltók

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 16:10
Dózsa György útkigyulladttűzoltókautó
Nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre a lánglovagok.
KL
A szerző cikkei

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy mélygarázsban egy hibrid hajtású személygépkocsi Budapest XIV. kerületében, a Dózsa György úton.

A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók elfojtották a lángokat, áramtalanították a járművet. Átszellőztetik a mélygarázst, amelyet a beavatkozás idejére lezártak. A rajok a gépkocsit mankókerekek segítségével felviszik a garázsból, visszahűtik az autót - írja a katasztrófavédelem.

 

