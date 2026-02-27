Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Hatalmas lángokkal ég a szemét az M0-snál, kilométerekre látszik a füstoszlop

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 14:50 / FRISSÍTÉS: 2026. február 27. 14:58
Drámai látványról kaptunk fotókat.

Olvasónk hatalmas füstoszlopról számolt be az M0-s autóúton haladva.

Messziről látszik a füstoszlop az M0-son
Messziről látszik a füstoszlop az M0-son  Fotó: olvasói

Kigyulladt kamionkerék okozott riadalmat az M0-son, majd kigyulladt egy szeméttelep

A beszámoló szerint a Bild logisztikai központ környékén ég valami, méghozzá hatalmas füsttel. A füstoszlop messziről is jól látszik, miközben az autóúton a forgalom szinte alig halad. A Katasztrófavédelem beszámolója szerint két esetben is ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak: kicsit korábban egy kamion kereke gyulladt ki. Azt a tüzet sikeresen eloltották, a lángok nem terjedtek át a rakományra szerencsére, most pedig hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton, mintegy százötven köbméteren csaptak fel a lángok, miután kigyulladt a szemét, amelyet három vízsugárral oltottak, majd hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását.

Mindent beterít a füst  Fotó: olvasói

 

 

