Hatalmas lángokkal ég a szemét az M0-snál, kilométerekre látszik a füstoszlop

Olvasónk hatalmas füstoszlopról számolt be az M0-s autóúton haladva.

Messziről látszik a füstoszlop az M0-son Fotó: olvasói

Kigyulladt kamionkerék okozott riadalmat az M0-son, majd kigyulladt egy szeméttelep

A beszámoló szerint a Bild logisztikai központ környékén ég valami, méghozzá hatalmas füsttel. A füstoszlop messziről is jól látszik, miközben az autóúton a forgalom szinte alig halad. A Katasztrófavédelem beszámolója szerint két esetben is ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak: kicsit korábban egy kamion kereke gyulladt ki. Azt a tüzet sikeresen eloltották, a lángok nem terjedtek át a rakományra szerencsére, most pedig hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton, mintegy százötven köbméteren csaptak fel a lángok, miután kigyulladt a szemét, amelyet három vízsugárral oltottak, majd hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását.