Brutális állatkínzás a XV. kerületben - koponyatörést és lábtörést szenvedtek a tacskók

Állatkínzás miatt tartóztattak le egy 25 éves férfit, miután a volt párja értesítette a rendőrséget. Négy kutyát bántalmazott, egyikük koponyasérülést szenvedett, egy másiknak pedig eltörte a lábát.

Állatkínzás miatt vettek őrizetbe egy XV. kerületi férfit / Fotó: Police.hu

Állatkínzás miatt kell felelnie

A rendőrséget egy külföldön élő nő riasztotta, miután videóhívásban észrevette, hogy a volt élettársa a korábban közös kutyáikat bántalmazta. Az eset a XV. Kerületben történt január 24-én éjfél után. A kiérkező kerületi rendőrök állati ürülékkel és vizelettel szennyezett ingatlanhoz érkeztek, ahol négy kutyát találtak, közülük három tacskó láthatóan nagyon rossz állapotban volt.

A rendőrség értesítette az Állatvédő Ligát, akik állatorvoshoz vitték a szerencsétlen jószágokat, ahol kiderült, hogy alultápláltak, elhanyagoltak, az egyik tacskónak a koponyája, a másiknak a lába tört el, a harmadik pedig zúzódásokat szenvedett.

Őrizetbevétele előtt megszökött

A XV. Kerületi Rendőrkapitányság állatkínzás miatt indított eljárást a férfi ellen. Az állatokat lefoglalták és az állatvédők gondjaira bízták. Az ingatlanban élő férfit előállították, őrizetbe azonban egyelőre még nem vették, ugyanis a kihallgatásának szakértői véleményének elkészültét követően tervezték. A 25 éves férfi ezt már nem várta meg: az ingatlanból ismeretlen helyre távozott, ezért körözést indítottak ellene.

B. Dánielt február 10-én fogták el a rendőrök Óbudán, majd a XV. Kerületi Rendőrkapitányságon előállították, ahol állatkínzás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, letartóztatását pedig kezdeményezték - írta a Police.hu.