Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális állatkínzás a XV. kerületben - koponyatörést és lábtörést szenvedtek a tacskók

állatkínzás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 13:10 / FRISSÍTÉS: 2026. február 13. 13:20
tacskókutya
Borzalmas állapotban foglaltak le négy kutyát a rendőrök. Az állatkínzást a férfi volt párja jelentette.

Állatkínzás miatt tartóztattak le egy 25 éves férfit, miután a volt párja értesítette a rendőrséget. Négy kutyát bántalmazott, egyikük koponyasérülést szenvedett, egy másiknak pedig eltörte a lábát. 

Állatkínzás miatt vetek őrizetbe egy XV. kerületi férfit
Állatkínzás miatt vettek őrizetbe egy XV. kerületi férfit / Fotó: Police.hu

Állatkínzás miatt kell felelnie

A rendőrséget egy külföldön élő nő riasztotta, miután videóhívásban észrevette, hogy a volt élettársa a korábban közös kutyáikat bántalmazta. Az eset a XV. Kerületben történt január 24-én éjfél után. A kiérkező kerületi rendőrök állati ürülékkel és vizelettel szennyezett ingatlanhoz érkeztek, ahol négy kutyát találtak, közülük három tacskó láthatóan nagyon rossz állapotban volt.  

A rendőrség értesítette az Állatvédő Ligát, akik állatorvoshoz vitték a szerencsétlen jószágokat, ahol kiderült, hogy alultápláltak, elhanyagoltak, az egyik tacskónak a koponyája, a másiknak a lába tört el, a harmadik pedig zúzódásokat szenvedett. 

Őrizetbevétele előtt megszökött

A XV. Kerületi Rendőrkapitányság állatkínzás miatt indított eljárást a férfi ellen. Az állatokat lefoglalták és az állatvédők gondjaira bízták. Az ingatlanban élő férfit előállították, őrizetbe azonban egyelőre még nem vették, ugyanis a kihallgatásának szakértői véleményének elkészültét követően tervezték. A 25 éves férfi ezt már nem várta meg: az ingatlanból ismeretlen helyre távozott, ezért körözést indítottak ellene. 

B. Dánielt február 10-én fogták el a rendőrök Óbudán, majd a XV. Kerületi Rendőrkapitányságon előállították, ahol állatkínzás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, letartóztatását pedig kezdeményezték - írta a Police.hu.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu