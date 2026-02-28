Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
JetBlue, a Golden Doodle törénete végül happy enddel végződött (a kép csak illusztráció).

Megható vége lett a repülőtéren hagyott kiskutya drámájának

repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 16:15
örökbefogadáskutya
A Las Vegas-i reptéren egy nő sorsára hagyta Golden Doodle fajtájú kedvencét a terminálban. Elképesztő, milyen indokkal próbálta menteni magát a gazda. De mi lett a sorsa a repülőtéren hagyott kisállatnak és milyen feltételekkel repülhetnek a kutyák? Cikkünkből kiderül!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Az elhagyott kutya látványa azonnal feltűnt a személyzetnek a Las Vegas-i repülőtér termináljában, miután egy 26 éves utas a beszállókapu felé távozott. Sydney Moore azért érkezett a légikikötőbe, hogy felszálljon a járatára, de az ellenőrzés során kiderült, hogy kétéves Golden Doodle kedvencét nem viheti fel a fedélzetre. Az állat nem felelt meg a segítőkutyákra vonatkozó előírásoknak, a nő pedig nem rendelkezett a szállításhoz szükséges hitelesített dokumentumokkal.

Elhagyott kutya a repülőtéren kis bőrönddel és táblával a nyakában, hogy fogadják örökbe.
A repülőtéren elhagyott kutya esete minden utazót figyelmeztet a felelős állattartás fontosságára. (A kép csak illusztráció)
Fotó: Javier Brosch /   shutterstock
  • Kikötött kedvenc: egy nő a repülőtéri mérleghez láncolta kutyáját, mert nem engedték fel a gépre.
  • Letartóztatás: a tulajdonost a kapunál fogták el, állatkínzás és ellenállás miatt emeltek vádat ellene.
  • Új család: az intézkedő rendőrt annyira meghatotta az eset, hogy végül ő fogadta örökbe az ebet.

Az elhagyott kutya drámája a repülőtéren

Ahelyett, hogy alternatív megoldást keresett volna, Moore a kutyát egyszerűen a poggyászmérő mérleg melletti oszlophoz kötözte, majd segítségkérés nélkül magára hagyta az állatot, akárcsak az a nő, aki a Pittsburghi Nemzetközi Repülőtér parkolójában hagyta magára francia bulldogját. A JetBlue légitársaság munkatársai a gyanús eset észlelésekor rögtön értesítették a Las Vegas-i Rendőrkapitányság munkatársait. 

A rendőrségi jelentés szerint az incidens során a nő nem mutatott megbánást vagy aggodalmat az állat biztonságával kapcsolatban. Amikor a járőrök utolérték a beszállókapunál, Moore azzal érvelt, hogy a kutyán van nyomkövető, így véleménye szerint az állat nem volt veszélyben, mert „úgyis megtalálják”. Ez az érvelés azonban a jogi szabályozás értelmében nem mentesít az állatkínzás vádja alól. Az utas ellenállást tanúsított az intézkedés során, ami tovább súlyosbította a helyzetét.

A hatóságok végül őrizetbe vették állat elhagyása és a hatósági intézkedéssel szembeni ellenszegülés miatt. Az eset rávilágít arra a növekvő problémára, amellyel a légitársaságok küzdenek: sok utas próbálja házi kedvencét érzelmi támogató állatként vagy segítőkutyaként regisztrálni a szigorúbb ellenőrzések elkerülése és a szállítási díjak megspórolása érdekében.

Happy end

A protokoll szerint az ilyen esetekben az állatok általában menhelyre kerülnek, ahol bizonytalan sors vár rájuk, különösen a túlterült amerikai állatvédelmi rendszerben. Ebben a történetben azonban a véletlen és az emberi segítőkészség közbeszólt. Az egyik helyszínen intézkedő rendőrt, Skeeter Blacket mélyen érintette a magára hagyott eb sorsa. Black tiszt nem csupán a papírmunkát végezte el, hanem azonnal felvette a kapcsolatot az állatvédelmi hatóságokkal, és jelezte örökbefogadási szándékát. A kutya, akit a légitársaság után JetBlue-nak neveztek el, így nem egy ketrecben, hanem egy rendőrtiszt családjánál talált új otthonra.

Egy Golden Doodle fajtájú kutya portréja.
JetBlue egy, a képen látható Golden Doodle fajtatársa (a kép csak illusztráció).
Fotó: arfwag /   shutterstock

Repülés kutyával: szigorított szabályok

A légiközlekedési szakértők az eset kapcsán hangsúlyozzák, hogy a háziállattal való utazás alapos előkészületet igényel. Minden légitársaság egyedi szabályrendszert alkalmaz a ketrecek méretére, az állatok súlyára és az egészségügyi igazolásokra vonatkozóan. A segítőkutyákra vonatkozó szigorítások éppen azért léptek életbe az elmúlt években, hogy kiszűrjék a hasonló visszaéléseket, és biztosítsák a valódi rászorulók és állataik biztonságát.

A Las Vegas-i incidens tanulsága, hogy a felelőtlen gazdák tettei nem maradnak következmények nélkül, a hatóságok pedig zéró toleranciát alkalmaznak azokkal szemben, akik a kényelmük érdekében veszélyeztetik egy élőlény épségét. Az eset ugyanis nem egyedülálló, 2019-ben egy utas a gyerekét hagyta a repülőtéren, még ha nem is szándékosan.

JetBlue története végül happy enddel zárult a Harry Reid nemzetközi repülőtéren. A rendőrség közösségi média oldalán megosztott képeken a kutya már új gazdájával látható, messze a terminálok zajától és a magára hagyatottság traumájától. Az utazási hírként indult eset így egy sikeres örökbefogadási sztorival zárult, figyelmeztetve minden utazót a felelős állattartás fontosságára a nemzetközi forgalomban is.

JetBlue története happy enddel végződött, nézd meg a videóban is:

