Megható vége lett a repülőtéren hagyott kiskutya drámájának

Az elhagyott kutya látványa azonnal feltűnt a személyzetnek a Las Vegas-i repülőtér termináljában, miután egy 26 éves utas a beszállókapu felé távozott. Sydney Moore azért érkezett a légikikötőbe, hogy felszálljon a járatára, de az ellenőrzés során kiderült, hogy kétéves Golden Doodle kedvencét nem viheti fel a fedélzetre. Az állat nem felelt meg a segítőkutyákra vonatkozó előírásoknak, a nő pedig nem rendelkezett a szállításhoz szükséges hitelesített dokumentumokkal.

A repülőtéren elhagyott kutya esete minden utazót figyelmeztet a felelős állattartás fontosságára. (A kép csak illusztráció)

Fotó: Javier Brosch / shutterstock

Az elhagyott kutya drámája a repülőtéren

Ahelyett, hogy alternatív megoldást keresett volna, Moore a kutyát egyszerűen a poggyászmérő mérleg melletti oszlophoz kötözte, majd segítségkérés nélkül magára hagyta az állatot, akárcsak az a nő, aki a Pittsburghi Nemzetközi Repülőtér parkolójában hagyta magára francia bulldogját. A JetBlue légitársaság munkatársai a gyanús eset észlelésekor rögtön értesítették a Las Vegas-i Rendőrkapitányság munkatársait.

A rendőrségi jelentés szerint az incidens során a nő nem mutatott megbánást vagy aggodalmat az állat biztonságával kapcsolatban. Amikor a járőrök utolérték a beszállókapunál, Moore azzal érvelt, hogy a kutyán van nyomkövető, így véleménye szerint az állat nem volt veszélyben, mert „úgyis megtalálják”. Ez az érvelés azonban a jogi szabályozás értelmében nem mentesít az állatkínzás vádja alól. Az utas ellenállást tanúsított az intézkedés során, ami tovább súlyosbította a helyzetét.

A hatóságok végül őrizetbe vették állat elhagyása és a hatósági intézkedéssel szembeni ellenszegülés miatt. Az eset rávilágít arra a növekvő problémára, amellyel a légitársaságok küzdenek: sok utas próbálja házi kedvencét érzelmi támogató állatként vagy segítőkutyaként regisztrálni a szigorúbb ellenőrzések elkerülése és a szállítási díjak megspórolása érdekében.