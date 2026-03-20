Szirénázó tűzoltók lepték el a családi házat Révleányváron, nagy a baj

Hatalmas volt a riadalom péntek délután a környéken, miután a révleányvári tűz fekete füstoszlopot emelt a magasba az egyik helyi ingatlannál. A lángok a ház konyhájában csaptak fel, és pillanatok alatt mindent elborítottak, komoly veszélybe sodorva az egész épületet. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a cigándi és a kisvárdai hivatásos egységeknek is teljes erővel a helyszínre kellett sietniük, hogy megfékezzék a pusztítást.

Percek alatt mindent elborított a révleányvári tűz az Akác utcai ingatlanban Fotó: Katasztrófavédelem

Sikeresen megfékezték a révleányvári tűzesetet

A tűzoltók végül sikeresen elfojtották a lángokat, de az épület teljesen megtelt fojtogató füsttel. A rajok jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a ház átszellőztetésén, miközben a helyiek megdöbbenve figyelik a mentési munkálatokat – adta hírül a katasztrófavédelem.