29 embert vert át kamu autókkal – milliókat húzott le a csaló

Döbbenetes csalássorozatra derült fény: egy 28 éves férfi nem létező autókat árult az interneten, és több millió forinttal károsította meg vevőit.
A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi egy használtautó-hirdető oldalon adott fel hirdetéseket – csakhogy a meghirdetett járművek valójában nem is léteztek, legalábbis nem voltak a birtokában.
A módszer egyszerű, de hatásos volt: a vevőkkel megegyezett az árban, majd előre kérte a vételár átutalását. Amint a pénz megérkezett a számlájára, az „eladó” köddé vált – a vevők pedig autó nélkül maradtak. A férfi összesen 29 embert vert át ezzel a trükkel, és közel 6,8 millió forint kárt okozott.
Az ügyészség szerint a csaló nem először követett el hasonló bűncselekményt: többszörös visszaesőként, üzletszerűen hajtotta végre az átveréseket.
Ezért vele szemben súlyos büntetést indítványoztak: fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást, vagyonelkobzást, valamint azt is, hogy térítse meg az áldozatok kárát. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság fog dönteni – írja a Magyarország Ügyészsége.
