29 embert vert át kamu autókkal – milliókat húzott le a csaló

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 13:14
Nem létező autókat hirdetett az interneten, majd a pénz átvétele után egyszerűen eltűnt.

Döbbenetes csalássorozatra derült fény: egy 28 éves férfi nem létező autókat árult az interneten, és több millió forinttal károsította meg vevőit.

Nem létező autókat árult
Nem létező autókat árult
Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi egy használtautó-hirdető oldalon adott fel hirdetéseket – csakhogy a meghirdetett járművek valójában nem is léteztek, legalábbis nem voltak a birtokában.

Nem létező autókat árult

A módszer egyszerű, de hatásos volt: a vevőkkel megegyezett az árban, majd előre kérte a vételár átutalását. Amint a pénz megérkezett a számlájára, az „eladó” köddé vált – a vevők pedig autó nélkül maradtak. A férfi összesen 29 embert vert át ezzel a trükkel, és közel 6,8 millió forint kárt okozott.

Az ügyészség szerint a csaló nem először követett el hasonló bűncselekményt: többszörös visszaesőként, üzletszerűen hajtotta végre az átveréseket.

Ezért vele szemben súlyos büntetést indítványoztak: fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást, vagyonelkobzást, valamint azt is, hogy térítse meg az áldozatok kárát. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság fog dönteni – írja a Magyarország Ügyészsége.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu