Terjed a halálos fertőzés: eszméletlenül találtak rá otthonában a fiatal lányra

Keeleigh Goodwin szerencsésnek mondhatja magát, miután a halál széléről hozták vissza. A 22 éves fiatal nőt azután kellett kórházba vinni, miután egy elektronikus cigaretta megosztása után agyhártyagyulladást kapott.

Egy lépésre a haláltól hozták vissza: súlyos fertőzést kapott el a fiatal nő / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Keeleigh-nál B típusú agyhártyagyulladással diagnosztizáltak, amelyet nem minden esetben fed le a gyermekkorban kapott védőoltás. A történtek halálra rémítették a canterburyi lányt.

A fiatal nő a Club Chemistry nevű szórakozóhelyen bulizott, ahol egy elektronikus cigarettát osztott meg másokkal - és nem ő volt az egyetlen, akivel ez történt. A rendőrség szerint három másik ember is sürgősségi ellátásra szorult az elmúlt napokban. A tulajdonos elmondása szerint március 5 és 7 között mintegy 2000 ember tartózkodott a helyen. Keeleigh édesanyja, Khali szerint a lány barátjánál is hasonló tünetek jelentkeztek, de nála enyhébb lefolyású volt a betegség. Az anya úgy véli, hogy az elektronikus cigaretta megosztása volt a fertőzés fő terjedési módja, noha az egészségügyi szervezetek ezt nem sorolják az agyhártyagyulladás hivatalos terjedési útvonalai közé. A hatóságok szerint a fertőzés nyállal és testnedvvel terjed, így a megosztott evőeszközökön, poharakon, sőt akár fogkeféken keresztül is átadható.

Az agyhártyagyulladás tüsszögéssel, köhögéssel és csókolózással is terjedhet. Nem minden hordozó betegszik meg: előfordulhat, hogy valaki tünetmentesen hordozza a kórokozót a torkában.

Andrew Preston, a Bathi Egyetem mikrobiális patogenitás professzora így nyilatkozott:

Ha megosztasz egy szennyezett elektornikus cigarettát, az a torok hátsó részébe kerül, de ahhoz, hogy betegséget okozzon, az orrgaratból kell átjutnia ezen a meglehetősen erős védelmi gáton.

Khali szerint lánya élete egy hajszálon múlt, miután a lakótársa eszméletlenül talált rá a múlt hét folyamán. Azonnal mentőt hívtak, és mire az édesanya beért a kórházba, alig tudta felfogni, hogyan kaphatta el lánya a fertőzést, ha egyszer be volt oltva - írja a Mirror.

Keeleigh ezután egy hetet töltött kórházban, ám továbbra is félelemmel él együtt.

Azt mondja, nem tudja elképzelni, hogy valaha újra kimenjen az utcára. Teljesen halálra rémült

- tette hozzá az anya.