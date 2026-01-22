Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Nem aprózta el: rendőrnek és ellenőrnek is kiadta magát egy 18 éves fiú Debrecenben

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 12:50
hamis személyazonosságkollégista
Nem mindennapi mókába kezdett egy 18 éves fiú. Rendőrnek adta ki magát, letartóztatták.

Rendőrnek adta ki magát egy 18 éves fiú, akit a rendőrség egy bejelentés után előállított. Jegyellenőrként is tevékenykedett, azonban hamar lebuktatták.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna drog
Rendőrnek adta ki magát, lebukott, letartóztatták
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 



Elképesztő magabiztossággal és higgadtsággal lépett az emberekhez, jegyellenőrzés céljából egy nyíradonyi fiú. A tömegközlekedési eszközökön kérte az azokon utazók bérleteit, amelyeket ellenőrzött, majd tovább ment. Mindemellett többször is kiadta magát rendőrnek, azokban az esetekben járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, bemutatkozáskor még jelvényszámot is bemondott. 

A bátor szórakozás nem sokáig volt élete része, ugyanis egy valódi ellenőr azonnal bejelentést tett a csalásról. A 18 éves kollégiumi fiút személyes adattal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. 

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy minden esetben legyenek körültekintőek, ha valaki hivatalos személynek adja ki magát. A rendőrök és más hatósági személyek szolgálati igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kötelesek bemutatni. Gyanúra adhat okot, ha az érintett siettet, fenyeget, vagy pénzt, illetve személyes adatokat kér. Kétség esetén javasoljuk, hogy ne működjenek együtt, és haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget a 112-es segélyhívó számon. - áll a Police.hu közleményében

 

