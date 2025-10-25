Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt az ügyvéd az anya láthatás jogáról

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy 2 hetes csecsemő. Az egyenruhások azonnal megkezdték Zalánka keresését, de csak a holttestét találták meg órákkal később a település határában. Megállapították, hogy a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozata lett. A bűncselekménnyel a saját anyját, Viktóriát gyanúsítják.
A nő együtt élt a vőlegényével és az előző kapcsolatából származó ötéves fiával, Mátéval. A tragédia után a kisfiút kiemelték, és átadták a vér szerinti apja édesapjának, ugyanis István körülményeit nem találták megfelelőnek.
Minden rendben van a kisfiammal, az apámmal együtt gondoskodunk róla. Az anyját meg sem említi. Ha azt mondaná, hogy szeretné látni Viktóriát, elgondolkodnék rajta, hogy bevigyem-e hozzá a börtönbe, igaz, az a meggyőződésem, hogy az a legjobb Máténak, ha nem találkoznak
– mondta István, aki egyébként a gyilkosság utáni napokban még úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nem tudja elképzelni a volt kedveséről, hogy bántotta volna az újszülöttet.
- Amíg együtt éltünk, szépen gondoskodott a fiunkról. Soha nem volt agresszív – szögezte le.
Olga, Viktória édesanyja töretlenül hisz a lánya ártatlanságában, és szeretné minél hamarabb meglátogatni a rácsok mögött. Egyelőre csak arra kapott engedélyt, hogy tiszta ruhát és pénzt küldjön Viktóriának. Molnár Péter, a gyanúsított kirendelt védője most a Borsnak kijelentette: a nyomozás előrehaladott szakaszba ért.
A gyanúsítottak addig nem fogadhatnak látogatót, amíg a vizsgálat során tartani lehet a tanúk befolyásolásától. Az érintetteket már érdemben kihallgatták, ezért a közeljövőben már engedélyezik, hogy a védencemet a börtönben felkeressék a kapcsolattartói
– mondta az ügyvéd.
Olga biztosan elsőként siet majd a lányához, hogy támogatásáról biztosítsa. Kérdéses azonban, hogy István kötelezhető-e arra, hogy Mátét bevigye Viktóriához.
Balogi Zsófia családjogi szakjogász kifejtette a Borsnak: könnyen előfordulhat, hogy a nő egy jó darabig nem találkozhat gyermekével.
A főszabály szerint a letartóztatott nő felügyeleti joga szünetel, hiszen egyértelmű, hogy egy ideig nem tud gondoskodni a gyermekéről. Fontos szempont, hogy a gyanúsított természetbeni gondozó szülőnek minősült, ezért az ő esetében felmerülhet a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása, sőt, megszüntetése is
– magyarázta az ismert ügyvéd, és hozzátette: a megszüntetett felügyeleti jog esetében is engedélyezhető a kapcsolattartás. Az adott helyzetben a felügyelt kapcsolattartás jöhet szóba.
- Ennél a pontnál merül fel, hogy mi a gyermek legfőbb érdeke. A kisfiúnak alapvető joga, hogy a szülővel kapcsolatot tartson, ezt pedig csak a legindokoltabb esetben lehet megvonni tőle. Kérdés, vajon érdekében áll-e egy ötéves gyermeknek, hogy rendszeresen bejárjon egy bv-intézetbe egy olyan anyához, aki – a gyanú szerint – megölte a féltestvérét. Mindebből következik, hogy a gyanúsított nincs jó helyzetben – fejezte be Balogi Zsófia.
