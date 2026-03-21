"Háromszor annyian vagyunk, mint a Tisza" - Végeláthatatlan tömeg gyűlt össze Miskolcon

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 16:28 / FRISSÍTÉS: 2026. március 21. 16:37
Mindenhol nagy az érdeklődés, ma is rengetegen gyűltek össze. Orbán Viktor hamarosan felszólal.
Óriási érdeklődés övezi Orbán Viktor országjárását, a miniszterelnököt minden eddigi állomáson hatalmas tömeg fogadta. Kaposváron, Egerben, Dunaújvárosban és Szentendrén is rengetegen gyűltek össze, nincs ez másként Miskolcon sem, a Szent István tér csurig van. A polgármester beszédében többször meg is említette: : "Háromszor annyian vagyunk, mint a Tisza"!

 Tóth-Szántai József azt mondta, hogy rengetegen vannak most is, februárban egy kisebb helyen volt politikai gyűlés, utalt a Tisza Párt helyi rendezvényére, most legalább háromszor annyian vannak, mint akkor.

A polgármester szerint a miskolciak eredményt várnak, és a választásokkor is arra figyelnek, hogy mi valósult meg az ígéretekből. Felidézte, 2010 óta sokat kapott a város a kormánytól, először átvállalták az adósságukat, majd a Modern Városok Programban fejlesztették a várost. Felsorolta a konkrét eredményeket, hangsúlyozva, hogy a kormány támogatásával valósultak meg, és a kormány most is a város mögött áll.

Tóth-Szántai József Orbán Viktornak címezve azt mondta: Készen állnak a munkára. – Hajrá Kati, hajrá Bandi, hajrá miniszterelnök úr, hajrá Miskolc! – zárta mondandóját.

A lendület nem csökken, sőt vasárnap Hódmezővásárhely következik, ahol szintén komoly érdeklődés várható. A jövő héten pedig Kecskeméten, Nagykanizsán, Esztergomban, Törökszentmiklóson, Veszprémben, Győrben, Pécelen és Békéscsabán folytatja útját a miniszterelnök. Ráadásul úgy tűnik, a körút egyre több embert mozgat meg országszerte.

„Mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség!” – írta korábbi posztjában Orbán Viktor, szavaira pedig láthatóan rengetegen hallgattak!

 

