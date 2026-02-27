Hároméves kislány is megsérült az éjszakai dróntámadásban – kikötők és lakóházak égtek Ukrajnában, Odesszánál

Ukrajnában több épületet is találat ért péntek hajnalra virradó éjszaka. Oroszország 187 drónt indított Ukrajna ellen az ukrán légierő adatai szerint, a légvédelem 165 eszközt megsemmisített vagy hatástalanított, több drón azonban célba talált. Két civil sérült meg, egyikük egy 3 éves kislány.

Ukrajnában mindennapos a dróntámadás

Fotó: Kutsenko Volodymyr

Az Odessza megyei támadások következtében két kikötő területén is nagy kiterjedésű tűz ütött ki - számolt be a Kárpáti Igaz Szó.

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján konténerek, köztük élelmiszert szállító egységek gyulladtak ki, miközben a lángok gyorsan terjedtek a kikötői övezetben.

Az Ukrán Tengeri Kikötők Hatósága közölte: a „Nagy Odessza” egyik kikötője, valamint egy dunai kikötő is károkat szenvedett. A létesítmények működése nem állt le, ugyanakkor technikai eszközök és adminisztratív épületek megrongálódtak. A kikötőkben személyi sérülés nem történt.

Megtudtuk: a legsúlyosabb következmények a lakóövezetekben jelentkeztek. Az Odessza Megyei Ügyészség szóvivője megerősítette: a támadás során egy 43 éves férfi és egy hároméves kislány sérült meg. Mindkettőjüket kórházban ápolják. Több lakóépület homlokzata és ablakai is megrongálódtak, több autóban keletkezett kár. Egy településen egy óvoda területén lévő, különálló épületben is tűz keletkezett, amelyet a tűzoltóknak kellett eloltaniuk. A hatóságok háborús bűncselekmény gyanújával indítottak nyomozást.

Nemcsak Odessza megye volt célpont. Szumi megyében egy drón a megyeszékhely belvárosában csapódott be egy épületbe. A beszámolók szerint a mentési munkálatok közben újabb csapás érte a területet, ám a lakókat időben evakuálták, így ott nem történt sérülés.

Az ilyen hírek hallatán még megdöbbentőbb, amit egy ukrán parlamenti képviselő mondott, aki szerint Magyar Péternek kell megnyernie a választást, hogy az ukrán politikusok most már nyíltan adhassanak utasításokat neki. Bele akarják sodorni Magyarországot a háborúba.

Ukrajnában háború van, amiből ki kell maradjunk

Nem véletlen, hogy óriási siker a Nemzeti Petíció, amelyet már most több mint 350 ezer ember töltött ki. A petícióval ugyanis egyértelmű üzenetet lehet küldeni Brüsszelnek és Ukrajnának is arról, hogy

a magyar emberek nem akarnak háborúba sodródni, és azt sem akarják, hogy a pénzüket Kijevbe küldjék.

Nem akarunk háborús állapotokat Magyarországon és ezt a véleményét most bárki elmondhatja.