Új fejlemény az összevert, 14 éves Jázminról: „A kórházban próbáltak megvesztegetni minket”

Ahogyan arról a Bors beszámolt, sokkoló verekedés történt Lőrinciben, még 2025. április 4-én. A 14 éves Jázmint és a 15 éves Jennifert hazugságokkal összeugrasztotta egy fiú, csak azért, hogy láthassa őket verekedni. Mindennek az lett a vége, hogy a helyi focipályán vitatkozni kezdett a két lány, ám kis idő múlva megjelent Jennifer családja, akik lefogták Jázmint, míg a másik lány összeverte. Jázmint mentőautó szállította kórházba, ám ide is követte a támadó család.
Jázminnak és Jennifernek korábban semmilyen problémája nem volt egymással. Sőt, nem is jártak egy iskolába. Egy kamaszfiú volt az, aki összeugrasztotta őket. Mindkét lánynak azt hazudta, hogy a másik pletykát terjeszt róla. Ezután veszett össze a két lány a focipályán, ami addig fajult, hogy Jennifer családja is megjelent a pályán, akik lefogták Jázmint, míg a másik összeverte őt. Jázminnak megsérült a nyaka, a feje és a haját is kitépték. Mindaddig ütlegelte Jennifer, amíg ki nem mondatták vele, hogy „csicska vagyok”. Végül kórházba kellett szállítani a lányt, de itt sem volt nyugta.
Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok"
– nyilatkozta korábban Zubor András, Jázmin édesapja, akit a lánya barátnői riasztottak, hogy a lőrinci focipályán, hogy bántják Jázmint.
Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt nézni akarta.
Miután Jázmin megsérült, mentőt kellett hívni hozzá. Kórházba szállították, ahol megjelent a támadó családja is.
A másik család is megjelent a kórházban. Gusztustalan stílusban beszéltek a párommal, elmondták őt mindennek. Próbáltak minket megvesztegetni is, hogy ne tegyünk feljelentést. Azt mondogatták, hogy: „Mennyi lesz, mennyi lesz?” De mi nem mentünk bele, ekkor pedig fenyegetőzni kezdtek, hogy akkor ők jelentenek fel minket. Ezt be is váltották. Összeverték Jázmint, és még ő a gyanúsított
– mesélte feldúlva az édesapa.
Jázminnak a rendőrségen kellett megjelennie, ugyanis gyanúsítottként akarták meghallgatni, mivel a támadó azt állította, hogy, amikor behúzott egyet a lánynak, akkor a foga felsértette az öklét. Jázmin családja bízik benne, hogy az összes bizonyítékot megnézi a hatóság és kiderül, hogy ő valójában az áldozat.
A Hatvani Rendőrkapitányág garázdaság bűncselekmény miatt indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van, ezért bővebb tájékoztatást nem áll módukban adni az esetről - írták a Bors megkeresésére.
