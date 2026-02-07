Új fejlemény az összevert, 14 éves Jázminról: „A kórházban próbáltak megvesztegetni minket”

Ahogyan arról a Bors beszámolt, sokkoló verekedés történt Lőrinciben, még 2025. április 4-én. A 14 éves Jázmint és a 15 éves Jennifert hazugságokkal összeugrasztotta egy fiú, csak azért, hogy láthassa őket verekedni. Mindennek az lett a vége, hogy a helyi focipályán vitatkozni kezdett a két lány, ám kis idő múlva megjelent Jennifer családja, akik lefogták Jázmint, míg a másik lány összeverte. Jázmint mentőautó szállította kórházba, ám ide is követte a támadó család.

Összevert lányt szállítottak kórházba Lőrincben

Jázminnak és Jennifernek korábban semmilyen problémája nem volt egymással. Sőt, nem is jártak egy iskolába. Egy kamaszfiú volt az, aki összeugrasztotta őket. Mindkét lánynak azt hazudta, hogy a másik pletykát terjeszt róla. Ezután veszett össze a két lány a focipályán, ami addig fajult, hogy Jennifer családja is megjelent a pályán, akik lefogták Jázmint, míg a másik összeverte őt. Jázminnak megsérült a nyaka, a feje és a haját is kitépték. Mindaddig ütlegelte Jennifer, amíg ki nem mondatták vele, hogy „csicska vagyok”. Végül kórházba kellett szállítani a lányt, de itt sem volt nyugta.

Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok"

– nyilatkozta korábban Zubor András, Jázmin édesapja, akit a lánya barátnői riasztottak, hogy a lőrinci focipályán, hogy bántják Jázmint.

Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt nézni akarta.

Miután Jázmin megsérült, mentőt kellett hívni hozzá. Kórházba szállították, ahol megjelent a támadó családja is.

Hiába Jázmint bántották, ő lett a gyanúsított Fotó: Shutterstock

A másik család is megjelent a kórházban. Gusztustalan stílusban beszéltek a párommal, elmondták őt mindennek. Próbáltak minket megvesztegetni is, hogy ne tegyünk feljelentést. Azt mondogatták, hogy: „Mennyi lesz, mennyi lesz?” De mi nem mentünk bele, ekkor pedig fenyegetőzni kezdtek, hogy akkor ők jelentenek fel minket. Ezt be is váltották. Összeverték Jázmint, és még ő a gyanúsított

– mesélte feldúlva az édesapa.