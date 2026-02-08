Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Meglepő fordulat: előbb brutálisan összeverték Jázmint, majd rabosították a 14 éves lányt

összeverte
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 15:55
jázmintinirendőrség
Megdöbbentő fordulat történt a Lőrinciben megvert lány ügyében. A 14 éves Jázmin volt az a tini, akit egy vita miatt felnőttek fogtak le, hogy a támadója, egy vele egykorú lány bánthassa. Jázmint összeverték, most mégis őt hallgatta ki a rendőrség, mint gyanúsítottat, sőt még rabosították is a tinilányt.
M. N.
A szerző cikkei

Újabb fordulat történt a Lőrincben összevert, 14 éves Jázmin ügyében. Ahogyan azt megírtuk, az eset még 2025. április 4-én történt egy helyi focipályán, ahol Jázmin és a 15 éves Jennifer összeveszett. Egy kamaszfiú ugrasztotta őket össze hazugságokkal, hogy lássa őket verekedni. Azonban nem voltak kiegyenlítettek az erőviszonyok, ugyanis Jennifer családja is megjelent, akik lefogták a lányt, míg ő ütötte őt. Összeverték Jázmint, most mégis neki kell felelnie a rendőrségen.

Összeverték Jázmint, mégis ő lett a gyanúsított
Összeverték Jázmint, mégis ő lett  a gyanúsított / Illusztráció: Shutterstock

Összeverték Jázmint, mégis őt rabosították

Jázmint összeverték, kitépték a haját, mégis a rendőrség őt hallgatta meg gyanúsítottként. A támadó és családja azért jelentette fel a lányt, mert Jennifernek megsérült az ökle, miközben behúzott Jázminnak, a lány foga pedig felsértette a bőrét. Úgy tudjuk, hogy a rendőrség azóta már könnyű testi sértés miatt ki is hallgatta a lányt, sőt rabosította is. 

- Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok". Így is lett. A lányomat végül kórházba kellett vinni, ahová a támadó és családja követett minket. Ott megpróbáltak minket megzsarolni, hogy ne tegyünk feljelentést, de amikor ez nem használt, azt mondták, ők is feljelentést tesznek - mondta lapunknak Jázmin édesapja, Zubor András.

összeverték
A kórházba is követték a bántalmazott lányt / Fotó: olvasói

Úgy tűnik, be is váltották az ígéretüket, ugyanis a rendőrség gyanúsítotti kihallgatásra hívta Jázmint. 

Rabosították a 14 éves, ártatlan lányomat! Ujjlenyomatot vettek tőle és az ezzel járó dolgokat is elintézték. Mindez úgy történik velünk, hogy Jázmin volt az, akit lefogtak a felnőttek, hogy a lány üthesse őt! Hát hol az igazság?

 – kérdezte a férfi.

Nyomoz a rendőrség

A Hatvani Rendőrkapitányág garázdaság miatt indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van, ezért bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni az esetről - írták a Bors megkeresésére. 

 

 

