Drámai felvételek: óriási füstfelhő a Boráros térnél, mentők és tűzoltók is a helyszínen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy tűz volt egy pincében Budapest IX. kerületében, a Ráday utcában, a Boráros tér közelében. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásost tűzoltók, a Fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a lángokat. Az is kiderült az esettel kapcsolatban, hogy az épületet tizenkét fő hagyta el, harmincat pedig elzárkóztatásra szólítottak fel.

Helyszíni képek a hatalmas füstfelhőről, ami a Boráros térnél, a Ráday utcában volt megfigyelhető:

Fotó: Olvasói fotó