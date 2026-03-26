Hatalmas tűz volt Pomázon: gázpalackot hoztak ki a lángoló épületből a tűzoltók

Felcsaptak a lángok Pomáz egyik utcájában. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Nagyrét utcában egy melléképület gyulladt ki teljes terjedelmében. A tűz megfékezését nehezítette, hogy a lángok gyorsan továbbterjedtek a főépület tetőszerkezetére is.

Hatalmas tűz volt Pomázon

A helyszínre a szentendrei hivatásos és a pomázi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki nagy erőkkel. Az egységek összesen hat vízsugárral kezdték meg az oltást, miközben a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vette át az irányítást.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a nagyobb tragédiát: a rajok egy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból, mielőtt azt elérte volna a hő és a tűz.