Borzasztó tévedés: ezért ült hónapokig a börtönben ártatlanul a nagymama

Súlyos következményekkel járó tévedés történt az Egyesült Államokban: egy 50 éves, Tennessee-ben élő nagymama, Angela Lipps közel hat hónapot töltött börtönben, miután egy, a mesterséges intelligencia segítségével működő arcfelismerő szoftver tévesen azonosította őt egy banki csalássorozat gyanúsítottjaként.

A nőt 2025 júliusában tartóztatták le az otthonában a rendőrök, majd a megyei börtönbe vitték, miután Észak-Dakotában körözést adtak ki ellene. A történtek teljesen váratlanul érték az asszonyt.

Soha nem jártam Észak-Dakotában, nem is ismerek onnan senkit

– mondta el Lipps.

Nagyon ijesztő volt. Még most is látom magam előtt újra és újra, ami történt

– tette hozzá a letartóztatásról, kiemelve, csak ezután tudta meg, hogy négy rendbeli személyazonosító adatok jogosulatlan felhasználásával és négy rendbeli lopással vádolják őt.

A hatóságok szerint Fargo városában több banki csalás történt is 2025 tavaszán. Az elkövető az amerikai hadsereg hamis katonai igazolványával vett fel pénzt, a nyomozók pedig a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve próbálták azonosítani. Az arcfelismerő rendszer végül Lippset jelölte meg, amit egy nyomozó Fargóból a nő közösségi médiás profilja és jogosítványa alapján megerősítettnek vélt.

Lipps ezt követően hónapokig nem tudta megvédeni magát: Tennessee-ben négy hónapig ült előzetes letartóztatásban, óvadék nélkül, miközben a kiadatására várt. Csak miután átszállították Észak-Dakotába, tudott ügyvédet fogadni, aki kulcsfontosságú bizonyítékokat szerzett.

A mesterséges intelligencia miatt tartóztatták le tévesen

Az ügyvéd, Jay Greenwood banki tranzakciókkal igazolta, hogy Lipps a bűncselekmények idején Tennessee-ben tartózkodott.

Ugyanabban az időszakban, amikor a bűncselekmények történtek, társadalombiztosítási csekkeket fizetett be, cigarettát vásárolt egy benzinkúton, pizzát vett, és egy Uber Eats alkalmazáson keresztül rendelést adott le

– mondta el Greenwood.

Az ügyvéd kiemelte, a hatóságok kizárólag az arcfelismerő technológiára támaszkodtak.

Az Angela Lipps utáni nyomozás, és a letartóztatása kizárólag az arcfelismerésen alapult. A Fargo-i Rendőrkapitányság nem lépett kapcsolatba vele egészen addig, amíg én be nem nyújtottam a bankszámlakivonatait, és meg nem szerveztem a kihallgatását

– tette hozzá Greenwood.