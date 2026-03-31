Borzasztó tévedés: ezért ült hónapokig a börtönben ártatlanul a nagymama

Súlyos következményekkel járó tévedés történt az Egyesült Államokban: egy 50 éves, Tennessee-ben élő nagymama, Angela Lipps közel hat hónapot töltött börtönben, miután egy, a mesterséges intelligencia segítségével működő arcfelismerő szoftver tévesen azonosította őt egy banki csalássorozat gyanúsítottjaként.
A nőt 2025 júliusában tartóztatták le az otthonában a rendőrök, majd a megyei börtönbe vitték, miután Észak-Dakotában körözést adtak ki ellene. A történtek teljesen váratlanul érték az asszonyt.
Soha nem jártam Észak-Dakotában, nem is ismerek onnan senkit
– mondta el Lipps.
Nagyon ijesztő volt. Még most is látom magam előtt újra és újra, ami történt
– tette hozzá a letartóztatásról, kiemelve, csak ezután tudta meg, hogy négy rendbeli személyazonosító adatok jogosulatlan felhasználásával és négy rendbeli lopással vádolják őt.
A hatóságok szerint Fargo városában több banki csalás történt is 2025 tavaszán. Az elkövető az amerikai hadsereg hamis katonai igazolványával vett fel pénzt, a nyomozók pedig a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve próbálták azonosítani. Az arcfelismerő rendszer végül Lippset jelölte meg, amit egy nyomozó Fargóból a nő közösségi médiás profilja és jogosítványa alapján megerősítettnek vélt.
Lipps ezt követően hónapokig nem tudta megvédeni magát: Tennessee-ben négy hónapig ült előzetes letartóztatásban, óvadék nélkül, miközben a kiadatására várt. Csak miután átszállították Észak-Dakotába, tudott ügyvédet fogadni, aki kulcsfontosságú bizonyítékokat szerzett.
Az ügyvéd, Jay Greenwood banki tranzakciókkal igazolta, hogy Lipps a bűncselekmények idején Tennessee-ben tartózkodott.
Ugyanabban az időszakban, amikor a bűncselekmények történtek, társadalombiztosítási csekkeket fizetett be, cigarettát vásárolt egy benzinkúton, pizzát vett, és egy Uber Eats alkalmazáson keresztül rendelést adott le
– mondta el Greenwood.
Az ügyvéd kiemelte, a hatóságok kizárólag az arcfelismerő technológiára támaszkodtak.
Az Angela Lipps utáni nyomozás, és a letartóztatása kizárólag az arcfelismerésen alapult. A Fargo-i Rendőrkapitányság nem lépett kapcsolatba vele egészen addig, amíg én be nem nyújtottam a bankszámlakivonatait, és meg nem szerveztem a kihallgatását
– tette hozzá Greenwood.
A nőt végül öt nappal a kihallgatása után szabadon engedték, és elhagyhatta a börtönt. Ennek ellenére semmilyen segítséget nem kapott a hazajutáshoz, így ismét az ügyvédje támogatására szorult.
Jelenleg csak örülök, hogy vége van. Soha többé nem térek vissza Észak-Dakotába
– jelentette ki Angela Lipps.
A rendőrség ugyanakkor megvédte az eljárást: Fargo rendőrfőnöke hangsúlyozta, hogy a letartóztatás mögött bírósági döntés állt.
Az elfogatóparancs kiadása azt jelenti, hogy a bíróság valószínűsíthető okot látott a vádakra. Bár ezeket később ejtették, ez nem zárja ki, hogy új bizonyítékok esetén újrainduljon az eljárás
– közölte.
A nyomozás továbbra is folyamatban van minden érintett személlyel kapcsolatban. Mivel az ügy még aktív, további részleteket nem tudok megosztani, hogy elkerüljem a nyomozás veszélyeztetését
- tette hozzá, a People beszámolója szerint.
