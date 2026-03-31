BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzasztó tévedés: ezért ült hónapokig a börtönben ártatlanul a nagymama

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 22:00
Banki csalással vádolták meg. A mesterséges intelligencia miatt tévesen állították elő az 50 éves nőt, aki ezután hónapokig nem volt képes megvédeni magát.

Súlyos következményekkel járó tévedés történt az Egyesült Államokban: egy 50 éves, Tennessee-ben élő nagymama, Angela Lipps közel hat hónapot töltött börtönben, miután egy, a mesterséges intelligencia segítségével működő arcfelismerő szoftver tévesen azonosította őt egy banki csalássorozat gyanúsítottjaként.

A mesterséges intelligencia miatt ült hónapokat börtönben az ártatlan nő / Fotó: Pexels (illusztráció)

A nőt 2025 júliusában tartóztatták le az otthonában a rendőrök, majd a megyei börtönbe vitték, miután Észak-Dakotában körözést adtak ki ellene. A történtek teljesen váratlanul érték az asszonyt.

Soha nem jártam Észak-Dakotában, nem is ismerek onnan senkit

– mondta el Lipps.

Nagyon ijesztő volt. Még most is látom magam előtt újra és újra, ami történt

– tette hozzá a letartóztatásról, kiemelve, csak ezután tudta meg, hogy négy rendbeli személyazonosító adatok jogosulatlan felhasználásával és négy rendbeli lopással vádolják őt.

A hatóságok szerint Fargo városában több banki csalás történt is 2025 tavaszán. Az elkövető az amerikai hadsereg hamis katonai igazolványával vett fel pénzt, a nyomozók pedig a térfigyelő kamerák felvételeit elemezve próbálták azonosítani. Az arcfelismerő rendszer végül Lippset jelölte meg, amit egy nyomozó Fargóból a nő közösségi médiás profilja és jogosítványa alapján megerősítettnek vélt.

Lipps ezt követően hónapokig nem tudta megvédeni magát: Tennessee-ben négy hónapig ült előzetes letartóztatásban, óvadék nélkül, miközben a kiadatására várt. Csak miután átszállították Észak-Dakotába, tudott ügyvédet fogadni, aki kulcsfontosságú bizonyítékokat szerzett.

Az ügyvéd, Jay Greenwood banki tranzakciókkal igazolta, hogy Lipps a bűncselekmények idején Tennessee-ben tartózkodott.

Ugyanabban az időszakban, amikor a bűncselekmények történtek, társadalombiztosítási csekkeket fizetett be, cigarettát vásárolt egy benzinkúton, pizzát vett, és egy Uber Eats alkalmazáson keresztül rendelést adott le

– mondta el Greenwood.

Az ügyvéd kiemelte, a hatóságok kizárólag az arcfelismerő technológiára támaszkodtak.

Az Angela Lipps utáni nyomozás, és a letartóztatása kizárólag az arcfelismerésen alapult. A Fargo-i Rendőrkapitányság nem lépett kapcsolatba vele egészen addig, amíg én be nem nyújtottam a bankszámlakivonatait, és meg nem szerveztem a kihallgatását

– tette hozzá Greenwood.

A nőt végül öt nappal a kihallgatása után szabadon engedték, és elhagyhatta a börtönt. Ennek ellenére semmilyen segítséget nem kapott a hazajutáshoz, így ismét az ügyvédje támogatására szorult.

A történtek mély nyomot hagytak benne

Jelenleg csak örülök, hogy vége van. Soha többé nem térek vissza Észak-Dakotába

– jelentette ki Angela Lipps.

A rendőrség ugyanakkor megvédte az eljárást: Fargo rendőrfőnöke hangsúlyozta, hogy a letartóztatás mögött bírósági döntés állt.

Az elfogatóparancs kiadása azt jelenti, hogy a bíróság valószínűsíthető okot látott a vádakra. Bár ezeket később ejtették, ez nem zárja ki, hogy új bizonyítékok esetén újrainduljon az eljárás

– közölte.

A nyomozás továbbra is folyamatban van minden érintett személlyel kapcsolatban. Mivel az ügy még aktív, további részleteket nem tudok megosztani, hogy elkerüljem a nyomozás veszélyeztetését

- tette hozzá, a People beszámolója szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
