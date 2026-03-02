Videó buktatta le a tettest: rovarirtóval mérgezte a lakótársait

Egy házaspár hosszú ideig próbálta kideríteni, miért szenvednek állandó emésztési panaszoktól, amikor rémisztő felfedezést tettek: lakótársuk rovarirtó spray-t fújt az ételeikre.

Rovarirtóval mérgezte az ételt egy házaspár lakótársa

Billy Sonhopper és férje, David számos alkalommal kerültek kórházba különböző tünetekkel, többek között mellkasi fájdalmakkal és súlyos gyomorpanaszokkal. Később kiderült, hogy a Los Angeles-i pár lakótársa, Timothy Bradbury permetezte be rovarirtóval a közös konyhában tárolt élelmiszereiket, miközben gázálarcot viselt.

A történtekre akkor derült fény, amikor Davidnél májkárosodást diagnosztizáltak. A vérvizsgálatok mérgezés jeleit mutatták ki, ami megerősítette a gyanút, hogy szándékosan szennyezték az ételeiket.

A videón azt láttuk, hogy az elmúlt egy évben, amióta itt élünk, valamit rendszeresen permetezett. Nem voltunk biztosak benne, hogy patkányméreg vagy rovarirtó spray volt-e

- mondta David.

A férfi nemcsak a gyümölcsökre, zöldségekre és a kávéfőzőre fújt a szerből, hanem a kamrában tárolt élelmiszerekre is. Emellett az autójukban és a házban is kárt tett, a lakást pedig később fel is gyújtotta. Davidnek új autót kellett vásárolnia a rongálások miatt.

Amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, a férfi összeveszett velük, és kétórás tárgyalást követően hagyta el az ingatlant. Végül letartóztatták étel, ital, gyógyszer vagy víz szándékos, testi sértés okozása céljából elkövetett mérgezése miatt. (Metro)