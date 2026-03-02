Videó buktatta le a tettest: rovarirtóval mérgezte a lakótársait

Egy házaspár hosszú ideig próbálta kideríteni, miért szenvednek állandó emésztési panaszoktól, amikor rémisztő felfedezést tettek: lakótársuk rovarirtó spray-t fújt az ételeikre.
Billy Sonhopper és férje, David számos alkalommal kerültek kórházba különböző tünetekkel, többek között mellkasi fájdalmakkal és súlyos gyomorpanaszokkal. Később kiderült, hogy a Los Angeles-i pár lakótársa, Timothy Bradbury permetezte be rovarirtóval a közös konyhában tárolt élelmiszereiket, miközben gázálarcot viselt.
A történtekre akkor derült fény, amikor Davidnél májkárosodást diagnosztizáltak. A vérvizsgálatok mérgezés jeleit mutatták ki, ami megerősítette a gyanút, hogy szándékosan szennyezték az ételeiket.
A videón azt láttuk, hogy az elmúlt egy évben, amióta itt élünk, valamit rendszeresen permetezett. Nem voltunk biztosak benne, hogy patkányméreg vagy rovarirtó spray volt-e
- mondta David.
A férfi nemcsak a gyümölcsökre, zöldségekre és a kávéfőzőre fújt a szerből, hanem a kamrában tárolt élelmiszerekre is. Emellett az autójukban és a házban is kárt tett, a lakást pedig később fel is gyújtotta. Davidnek új autót kellett vásárolnia a rongálások miatt.
Amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, a férfi összeveszett velük, és kétórás tárgyalást követően hagyta el az ingatlant. Végül letartóztatták étel, ital, gyógyszer vagy víz szándékos, testi sértés okozása céljából elkövetett mérgezése miatt. (Metro)
