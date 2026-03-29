Négy gyermeke szeme láttára esett össze és halt meg az édesapa – "Mindannyian sokkban vagyunk"

Egy átlagos napnak indult: senki sem gondolta, hogy néhány órával később egy család élete örökre megváltozik. Az édesapa ugyanis nem sokkal azután lett rosszul, hogy először adott vért. Kezdetben csak gyengeségre panaszkodott. A családja úgy hitte, ez természetes reakció. Senki sem gondolta volna, hogy egyik pillanatról a másikra meghal majd.

Meghalt egy édesapa, miután vért adott

A 49 éves, olasz Paolo Accorroni múlt szombaton adott vért, majd hazatért a családjához. Bár gyengének érezte magát, a hozzátartozók úgy gondolták, ez „csak egy normális reakció” a véradás után.

Nem tudtak rajta segíteni, szinte azonnal meghalt az édesapa

Az apa lefeküdt pihenni, de amikor felébredt, minden pillanatok alatt megváltozott: összeesett a családi házban. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték az életmentést. A beszámolók szerint 40 percen keresztül próbálták újraéleszteni, miközben a felesége és négy gyermeke végignézte a kétségbeesett küzdelmet.

Sajnos minden erőfeszítés hiábavaló volt.

A közösséget sokkolta a hír, hiszen Accorroni ismert és szeretett ember volt. Filottrano településének polgármestere, Luca Paolorossi megható szavakkal búcsúzott tőle:

Emlékezni fogunk rá, mint a Vallesina lelkes olvasójára, aki még a vereségek után is támogatta szeretett focicsapatát, és gyakran írt szellemes, de sosem túlzó megjegyzéseket. Jó utat, Paolo.

A helyi futballklub is mélyen megrendült. A csapat vezetője így fogalmazott:

Mindannyian sokkban vagyunk. Paolo egy csodálatos ember volt.

A klub közleménye is tükrözi, milyen fontos része volt a közösségnek:

Annyi idegenbeli utazás és mérkőzés együtt – mindig ott volt a lelátón mosollyal és elszántsággal.

A tragédia különösen fájdalmas a család számára, hiszen négy gyermek maradt apa nélkül egyik napról a másikra. A férfit kedden helyezték végső nyugalomra, miközben szerettei és a helyiek még mindig próbálják feldolgozni a történteket – írja a Mirror.