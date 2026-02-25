Szörnyű veszteség: a munkahelyén halt meg egy apa, gyászba borultak a szívek

A múlt héten a 42 éves Brian Rodgers tragikus munkahelyi balesetben vesztette életét, családja összetört. Brian vállalkozóként dolgozott a Norwich külvárosában található Furlong Heath lakóparkban. A mentőszolgálatok február 17-én a helyszínre siettek, de Brian halálát már a helyszínen megállapították. A hatóságok még vizsgálják az eset körülményeit.

Munkahelyi balesetben halt meg egy apa / Fotó: GoFoundMe

Munkahelyi balesetben halt meg egy apa

Brian szerettei azt mondták, hogy „megtört a szívük” a férfi halála miatt.

Egy közleményben ez állt:

„Brian csodálatos vőlegény, apa és testvér volt, az otthonunk és az életünk üresnek érződik nélküle.”

A családtagok, barátok, munkatársak, szomszédok és ismerősök visszajelzéseiből egyértelműen kiderül, hogy mindazok, akikkel kapcsolatba került, nagyon szerették és tisztelték őt.

„Szeretetet, nevetést, gondoskodást, támogatást, vigaszt és örömet hozott mindannyiunknak. Nagyon fog hiányozni, és soha nem fogjuk elfelejteni.”

Brian húga egy GoFundMe oldalt is indított. Azt írja, Skócia nyugati partján nőtt fel , de közel 20 éve Norwichban élt. „Ez a lesújtó veszteség számtalan módon érinti a családot, beleértve az anyagiakat is” – magyarázza. „Létrehoztam ezt a GoFoundMe-t , hogy támogassam Bexet és a lányokat ebben a hihetetlenül nehéz időszakban – nemcsak a temetési, hanem a közvetlen megélhetési költségekben is. Két jövedelemről egyik napról a másikra egyre váltani lesújtó, különösen most, amikor még sokkos állapotban vannak, és próbálnak eligazodni ezeken a fájdalmas napokon a férfi nélkül, akit mélyen szerettek. Nem kellene aggódniuk a számlák vagy a pénzügyi nyomás miatt, miközben egy ilyen tragikus veszteséget gyászolnak.”

A Tilia Homes fejlesztő szóvivője elmondta: „Részvétünket fejezzük ki az áldozat családjának, barátainak és kollégáinak, akik ebben a hihetetlenül nehéz időszakban vannak. Szeretnénk megköszönni a mentőszolgálatoknak a gyors reagálást és a helyszínen mutatott professzionalizmust. A velünk dolgozók biztonsága és jóléte a legfontosabb számunkra, és támogatást nyújtunk alkalmazottjainknak, alvállalkozóinknak és partnereinknek ” - idézi a The Sun.