„Egy a millióból” – váratlanul meghalt a négygyermekes apa, és ez még nem minden

Mély gyászba borult egy ír család, miután váratlanul elhunyt egy négygyermekes édesapa, akit szerettei és ismerősei „egy a millióból” emberként emlegettek. Liam Hogan, az írországi Rochfortbridge település lakója csütörtökön halt meg, mindössze alig több mint egy hónappal édesapja halála után.

Elment az édesapa

Az édesapa felfoghatatlan veszteség

A halálhír szerint Liam „váratlanul” hunyt el. Családja közleményében azt írta, hogy örökké hiányozni fog mindazoknak, akik ismerték és szerették. Gyászolja párja, Shaunna, valamint négy gyermeke, akik a család szerint élete legfontosabb szereplői voltak. Liam Hogan édesapja, Colm Hogan, tavaly karácsony estéjén hunyt el, így a család rövid időn belül már a második súlyos veszteséget kénytelen feldolgozni. A tragédia mélyen megrázta a hozzátartozókat és a tágabb közösséget is.

Liam testvére, Kerrie megható üzenetben búcsúzott bátyjától a közösségi médiában. Bejegyzésében azt írta, hogy a család szíve soha nem fog már ugyanúgy dobogni, miután újabb szerettüktől kellett elbúcsúzniuk.

Barátok, rokonok, kollégák és egykori iskolatársak sorra osztották meg részvétnyilvánításaikat. Többen kiemelték Liam kedvességét, humorát és azt, hogy mindig mosolyt tudott csalni mások arcára. Egy kollégája szerint Liam az egyik legjobb munkatárs volt, akivel valaha dolgozott: őszinte, tisztességes és mindenki által megbecsült ember. Egykori iskolatársa úgy emlékezett rá, mint melegszívű, humoros és barátságos személyiségre, akinek jókedve és embersége maradandó nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték.

A közösség üzenetei egyöntetűen arról tanúskodnak, hogy Liam Hogan nemcsak családja, hanem barátai és környezete számára is pótolhatatlan veszteség. Szerettei emlékezetében olyan emberként él tovább, aki kedvességével, szeretetével és derűjével sokak életét tette szebbé, írja a Mirror.