Megbontották egy budapesti üzlet falát a lopáshoz, hatalmas összeggel távoztak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 11:24
Nem ez volt az első hasonló eset.

Megbontották a falat, úgy tört be két férfi egy budapesti üzletbe, ahonnan hatalmas összegű pénzt loptak el a páncélszekrényből. Mindketten követtek már el korábban hasonló lopást, ezekért mind felelniük kell a bíróságon.

Megbontották a falat, így jutottak be egy XVI. kerületi üzletbe, amelynek páncélszekrényéből hatalmas összeget emeltek el
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Megbontották a falat a lopáshoz

A gyanú szerint  két férfi március 18-ról 19-re virradóra a falat megbontva jutott be egy XIV. kerületi üzletbe, ahonnan elloptak több mint 2,5 millió forintot a páncélszekrényből és több mint 300 ezer forint értékben vittek el valutát. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói azonosították a két feltételezett elkövetőt, akiket közvetlenül a zuglói cselekmény után a XVII. és a XVIII. kerületi nyomozók, valamint a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársainak közreműködésével értek tetten. Elfogták a 47 éves V. Jánost és a társát, a 48 éves M. Mihályt, a lopott pénzt pedig hiánytalanul megtalálták náluk.

Tavaly decemberben egy XX. kerületi bevásárlóközpont egyik üzletének falát bontották meg, így lopták el a széfet, benne több mint 1 millió forinttal.

A XX. és XXIII. kerületi nyomozók háromrendbeli lopás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki V. Jánost, majd őrizetbe vették és a bíróság elrendelte a letartóztatását. Az adatok szerint a fentieken túl 2025 novemberétől elfogásáig Budapest több kerületében fal- vagy tetőbontással, illetve ablakbefeszítéssel vagy -betöréssel nyolcszor követett el lopásokat, és összesen több mint 15 millió forintot zsákmányolt. A XX. és XXIII. kerületi nyomozók kétrendbeli lopás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki M. Mihályt, majd őrizetbe vették és a bíróság elrendelte a letartóztatását. Vallomása során elismerte a bűncselekményt. - közölte a Police.hu.

 

