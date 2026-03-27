BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drogos sütit árult egy 50 éves tiszaszentimrei asszony, és ez még nem minden

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 09:46
Letartóztatásban van a nő.

A Police.hu írja, hogy egy 50 éves tiszaszentimrei asszony megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy haszonszerzésre törekedve 2025-től kezdve rendszeresen adott el tiltott szert vagy THC-s süteményt tiszafüredi lakosoknak. Az egyik fogyasztó elmondta, hogy úgy megütötte a fűvel dúsított piskóta, hogy alig bírt menni.

A rendőrség elkapta a dílert
Illusztráció: Gé / MW

A rendőrök növényi törmeléket, őrlőt, fecskendőket és mérleget foglaltak le a DELTA Program keretében végrehajtott akcióban. A vásárlói kör felderítése jelenleg is folyik, az azonban megállapítható, hogy széles volt az eladásra kínált drogok palettája: füstölőt, speedet, ecstasyt, füvet és kristályt is lehetett venni a dílernél.

A tiszafüredi bűnügyesek kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki az asszonyt, azonban vallomást nem tett. A rendőrök őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását, amit azóta a bíróság 30 napra elrendelt

– közölték.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
