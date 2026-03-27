Drogos sütit árult egy 50 éves tiszaszentimrei asszony, és ez még nem minden

A Police.hu írja, hogy egy 50 éves tiszaszentimrei asszony megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy haszonszerzésre törekedve 2025-től kezdve rendszeresen adott el tiltott szert vagy THC-s süteményt tiszafüredi lakosoknak. Az egyik fogyasztó elmondta, hogy úgy megütötte a fűvel dúsított piskóta, hogy alig bírt menni.

A rendőrség elkapta a dílert

Illusztráció: Gé / MW

A rendőrök növényi törmeléket, őrlőt, fecskendőket és mérleget foglaltak le a DELTA Program keretében végrehajtott akcióban. A vásárlói kör felderítése jelenleg is folyik, az azonban megállapítható, hogy széles volt az eladásra kínált drogok palettája: füstölőt, speedet, ecstasyt, füvet és kristályt is lehetett venni a dílernél.

A tiszafüredi bűnügyesek kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki az asszonyt, azonban vallomást nem tett. A rendőrök őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatását, amit azóta a bíróság 30 napra elrendelt

– közölték.