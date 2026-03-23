Lezuhant egy gyermek a 9. emeletről - a mentősök már nem tudták megmenteni

Egy ötéves gyermek vesztette életét, miután lezuhant egy tömbház 9. emeletéről.

Lezuhant majd meghalt egy öt éves gyermek Bukarestben

Lezuhant majd helyszínen életét vesztette a gyermek

A március 22-én, vasárnap történt tragédia helyszínére Bukarest főváros 1. kerületébe vonultak ki a hatóságok, miután a 112-es segélyhívón bejelentést kaptak az esetről.

Az 5 éves gyermek az épület 9. emeletéről esett ki, bár a mentőcsapat azonnal elsősegélyt nyújtott, minden erőfeszítésük ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.

A gyermek holttestét boncolásra szállították, míg a nyomozást a Bukaresti Bírósághoz tartozó ügyészség vette át, hogy tisztázni tudják a tragédia körülményeit - írja a Maszol.