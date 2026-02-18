Parkoló taxiban találtak holtan egy idős férfit

Egy 61 éves férfit találtak holtan taxijában egy parkolóban.
A bukaresti rendőrség közleménye szerint szerda reggel 8:45 körül érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi eszméletlenül fekszik egy taxiban.
A rendőrök a helyszínre siettek, ahol a 61 éves sofőrt találták meg. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Az elsődleges információk szerint a halálát szívroham okozhatta, de a holttestet a megyei törvényszéki orvostani intézetbe szállították boncolásra. Az ügyben eljárás indult - írja a Maszol.
