Kiesett a kilencedik emeletről egy 1,5 éves kisfiú - Csoda, hogy túlélte

Szentpétervár
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 12:20
Kiesett egy másfél éves kisfiú egy ház kilencedik emeletéről Szentpéterváron, de a járókelőknek sikerült egy kabáttal felfogniuk, mielőtt a földre zuhant volna - közölte a helyi mentőszolgálat csütörtökön.

A baleset szerda délután történt.

A gyereket kórházba szállították, ahol jelenleg anyjával együtt tartózkodik, állapota kielégítő

- számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség az operatív szolgálatok közleményéről.

Kórházba kellett szállítani a kisfiút / Fotó: Nothing Ahead / Pexels (illusztráció)

Előzetes információk szerint a fiú kinyitotta az ablakot és kiesett, miután édesanyja rövid időre elhagyta a lakást.

A nő a második emeleten élő szomszédokhoz ment ott vendégeskedő férjéért, amiről tájékoztatta idősebb fiát, aki a szobájában számítógépén játszott. A kisebbik gyermek ekkor aludt. Egy idő után a nagyobbik fiú kiáltásokat hallott az utcáról, kinézett az ablakon, és amikor meglátta testvérét a szomszédos ablakpárkányon, berohant a szobába, de már nem tudta megakadályozni a balesetet.

A szentpétervári ügyészség sajtószolgálata azt közölte, hogy a hatóságok vizsgálják a baleset okait és körülményeit.

 

