Bomba robbant Dunakeszin, megremegett a föld

A szemétbányához vezető út környékét tisztították meg a szeméttől Dunakeszi és Fót lakosai, amikor a sok szemét mellett az önkéntesek találtak egy második világháborús tüzérségi lövedéket. A bomba nem volt szállítható állapotban, ezért felrobbantották.

A Dunakeszin talált bomba. Fotó: Sípos Dávid alpolgármester

A tüzérségi lövedékről Sípos Dávid alpolgármester számolt be a közösségi oldalán:

Első ránézésre is látszott, hogy nem hétköznapi hulladékról van szó. A kollégák azonnal értesítették a rendőrséget, ők pedig a tűzszerészeket, akik megvizsgálják és biztonságosan elszállítják a robbanótestet.

A rendőrség lezárta a Barka tanyához vezető földutat, de a 2A utat nem kellett forgalomkorlátozás alá vonni. A szakértők megállapították, hogy a lövedék rendkívül veszélyes, így nem szállítható. Ezek után bevitték az erdőbe, ahol előkészítették a megsemmisítésre.

Délután robbant a bomba

A szakemberek nagyjából 14 óra 30 perckor felrobbantották a tüzérségi lövedéket. A robbanásnak hatalmas hangja volt, Alag, Tóváros és a Toldi lakópark környékén is hallani lehetett, de nem sérült meg senki.