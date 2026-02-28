Bomba robbant Dunakeszin, megremegett a föld

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 16:02 / FRISSÍTÉS: 2026. február 28. 16:03
Szombaton délelőtt találtak egy második világháborús bombát Dunakeszin. A szakértők megállapították, hogy nem lehet biztonságosan hatástalanítani és elszállítani, ezért a helyszínen felrobbantották. A környéken sokan hallották a felrobbantott bomba hangját.

A szemétbányához vezető út környékét tisztították meg a szeméttől Dunakeszi és Fót lakosai, amikor a sok szemét mellett az önkéntesek találtak egy második világháborús tüzérségi lövedéket. A bomba nem volt szállítható állapotban, ezért felrobbantották. 

A Dunakeszin talált bomba.
A Dunakeszin talált bomba. Fotó: Sípos Dávid alpolgármester

A tüzérségi lövedékről Sípos Dávid alpolgármester számolt be a közösségi oldalán: 

Első ránézésre is látszott, hogy nem hétköznapi hulladékról van szó. A kollégák azonnal értesítették a rendőrséget, ők pedig a tűzszerészeket, akik megvizsgálják és biztonságosan elszállítják a robbanótestet.

A rendőrség lezárta a Barka tanyához vezető földutat, de a 2A utat nem kellett forgalomkorlátozás alá vonni. A szakértők megállapították, hogy a lövedék rendkívül veszélyes, így nem szállítható. Ezek után bevitték az erdőbe, ahol előkészítették a megsemmisítésre. 

Délután robbant a bomba 

A szakemberek nagyjából 14 óra 30 perckor felrobbantották a tüzérségi lövedéket. A robbanásnak hatalmas hangja volt, Alag, Tóváros és a Toldi lakópark környékén is hallani lehetett, de nem sérült meg senki. 

 

