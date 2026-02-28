Bomba robbant Dunakeszin, megremegett a föld

A szemétbányához vezető út környékét tisztították meg a szeméttől Dunakeszi és Fót lakosai, amikor a sok szemét mellett az önkéntesek találtak egy második világháborús tüzérségi lövedéket. A bomba nem volt szállítható állapotban, ezért felrobbantották.
A tüzérségi lövedékről Sípos Dávid alpolgármester számolt be a közösségi oldalán:
Első ránézésre is látszott, hogy nem hétköznapi hulladékról van szó. A kollégák azonnal értesítették a rendőrséget, ők pedig a tűzszerészeket, akik megvizsgálják és biztonságosan elszállítják a robbanótestet.
A rendőrség lezárta a Barka tanyához vezető földutat, de a 2A utat nem kellett forgalomkorlátozás alá vonni. A szakértők megállapították, hogy a lövedék rendkívül veszélyes, így nem szállítható. Ezek után bevitték az erdőbe, ahol előkészítették a megsemmisítésre.
A szakemberek nagyjából 14 óra 30 perckor felrobbantották a tüzérségi lövedéket. A robbanásnak hatalmas hangja volt, Alag, Tóváros és a Toldi lakópark környékén is hallani lehetett, de nem sérült meg senki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.