Lebukott egy díler Kazincbarcikán, éppen a pénzét számolta

Dílert buktattak le a rendőrök Kazincbarcikán, miután vásárlóit korábban egy intézkedés során elfogták. A férfire pénzszámolgatás közben csaptak le a hatóságok.
A rendőrök 2026 január 26-án fogtak el három személyt Sajószentpéteren, akiknél az intézkedések során kábítószert találtak. A járőrök eljuttatták az információkat a bűnügyi állománynak, akik lefoglalták a talált kábítószert, végül gyanúsítottként hallgatták ki a fogyasztókat, akik vallomásaik során segítettek a hatóságoknak az eladókat azonosítani.
Március 23-án akciót hajtott végre a rendőrség a fogyasztói kör feltérképezését követően, ennek eredményeként egy 30 éves kazincbarcikai férfit otthonában fogtak el, amikor a férfi épp az illegális tevékenységből származó bevételét számolta.
A nyomozók a kutatás során kábítószert, értékesítéshez használt mérleget találtak, amiket végül a készpénzzel együtt lefoglaltak. A díler beismerte a bűncselekményt, majd a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság őrizetbe vette, letartóztatását pedig kezdeményezte, melyet később a bíróság elrendelt.
A Police.hu közleményében írták: A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
