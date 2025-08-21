„Sokkolt, elszomorított!” - Kizuhant egy nő a szegedi panelből a tűzijáték után

Aki Szegeden él, most erről beszél: kizuhant egy nő a Retek utcai panelből. Lapunknak egy ott lakó számolt be róla, hogy a saját szemével látta a tragédia estéjén, ahogy az elhunyt nő körül helyszínelnek. Sosem fogja elfelejteni…

A panelház lakóit sokként érte, hogy kizuhant valaki / Fotó: Google Street View

Kizuhant a szegedi panelből

A Retek utcai panelház lakóinak az idei augusztus 20-a nem a tűzijátékról lesz emlékezetes, hanem a rejtélyes asszonyról, aki a késő esti órákban, a tűzijáték után a negyedik emeleti lakásból kizuhant.

Csilla a hatodik emeleten lakik, épp oda néz az erkélye, ahol az asszony kizuhant. Ő szerencsére nem látta a tragédia perceit, az utána lévő képsorok viszont örökre az emlékezetébe égtek.

Hajnal 1 órakor kimentem az erkélyre, és akkor láttam meg. Sokkolt és elszomorított!

– árulta el Csilla a Borsnak.

Paraván takarta a kizuhant nő testét, helyszínelők és mentősök mindenhol / Fotó: Beküldött fotó

Megrendítő, amit az éjszaka látnia kellett: az utcai lámpa fénye világította meg a társasház bejáratát, a kizuhant asszony a biciklitároló mellett feküdt, paraván takarta a testét, mellette helyszínelő rendőrök – és egy temetkezési kocsi, az asszony ugyanis a helyszínen meghalt.

Nem lehetett megmenteni

A Bors úgy tudja, a szegedi rendőrök lakossági bejelentésre rohantak a panelházhoz, egyelőre rejtély, hogy ki és hogyan eshetett ki a panellakásból.

- A Szegedi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerinti eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit – válaszolta megkeresésünkre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az Országos Mentőszolgálat hozzátette: a helyszínen egy 60 év körüli nő az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.

Csilla és a többi lakó is csak találgatni tud: úgy vélik, nem az egyik lakó halhatott meg.

Láttam, ahogy helyszínelnek, majd elpakolnak. Nagyon megdöbbentő volt ez az egész. A vérfoltok még most is ott vannak a bejárat előtt. Sajnálom szegény asszonyt…

– mondta elkeseredve Csilla.

Még egy nap sem telt el a tragédia óta, a szegedi panelház lakói bizonyára hosszú ideig emlékezni fognak a nőre. A társasház bejáratánál, épp ott, ahol a nő holtteste feküdt, valaki egy mécsest gyújtott az asszony lelkéért.