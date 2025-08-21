„Sokkolt, elszomorított!” - Kizuhant egy nő a szegedi panelből a tűzijáték után

Aki Szegeden él, most erről beszél: kizuhant egy nő a Retek utcai panelből. Lapunknak egy ott lakó számolt be róla, hogy a saját szemével látta a tragédia estéjén, ahogy az elhunyt nő körül helyszínelnek. Sosem fogja elfelejteni…
A Retek utcai panelház lakóinak az idei augusztus 20-a nem a tűzijátékról lesz emlékezetes, hanem a rejtélyes asszonyról, aki a késő esti órákban, a tűzijáték után a negyedik emeleti lakásból kizuhant.
Csilla a hatodik emeleten lakik, épp oda néz az erkélye, ahol az asszony kizuhant. Ő szerencsére nem látta a tragédia perceit, az utána lévő képsorok viszont örökre az emlékezetébe égtek.
Hajnal 1 órakor kimentem az erkélyre, és akkor láttam meg. Sokkolt és elszomorított!
– árulta el Csilla a Borsnak.
Megrendítő, amit az éjszaka látnia kellett: az utcai lámpa fénye világította meg a társasház bejáratát, a kizuhant asszony a biciklitároló mellett feküdt, paraván takarta a testét, mellette helyszínelő rendőrök – és egy temetkezési kocsi, az asszony ugyanis a helyszínen meghalt.
A Bors úgy tudja, a szegedi rendőrök lakossági bejelentésre rohantak a panelházhoz, egyelőre rejtély, hogy ki és hogyan eshetett ki a panellakásból.
- A Szegedi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerinti eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit – válaszolta megkeresésünkre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az Országos Mentőszolgálat hozzátette: a helyszínen egy 60 év körüli nő az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.
Csilla és a többi lakó is csak találgatni tud: úgy vélik, nem az egyik lakó halhatott meg.
Láttam, ahogy helyszínelnek, majd elpakolnak. Nagyon megdöbbentő volt ez az egész. A vérfoltok még most is ott vannak a bejárat előtt. Sajnálom szegény asszonyt…
– mondta elkeseredve Csilla.
Még egy nap sem telt el a tragédia óta, a szegedi panelház lakói bizonyára hosszú ideig emlékezni fognak a nőre. A társasház bejáratánál, épp ott, ahol a nő holtteste feküdt, valaki egy mécsest gyújtott az asszony lelkéért.
Mutatjuk a megrázó fotót!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
