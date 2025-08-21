UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Sokkolt, elszomorított!” - Kizuhant egy nő a szegedi panelből a tűzijáték után

Szeged
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 15:35
Augusztus 20kizuhanttragédia
Szörnyű tragédia árnyékolta be az államalapítás ünnepét egy szegedi panelben. Aki a Retek utcai társasházban él, most szomorúan néz ki az ablakon: egy 60 év körüli asszony az éjszaka kizuhant az egyik lakásból és életét vesztette.
Erdei Róbert Arnold
Aki Szegeden él, most erről beszél: kizuhant egy nő a Retek utcai panelből. Lapunknak egy ott lakó számolt be róla, hogy a saját szemével látta a tragédia estéjén, ahogy az elhunyt nő körül helyszínelnek. Sosem fogja elfelejteni…

kizuhant
A panelház lakóit sokként érte, hogy kizuhant valaki / Fotó: Google Street View

Kizuhant a szegedi panelből

A Retek utcai panelház lakóinak az idei augusztus 20-a nem a tűzijátékról lesz emlékezetes, hanem a rejtélyes asszonyról, aki a késő esti órákban, a tűzijáték után a negyedik emeleti lakásból kizuhant.

Csilla a hatodik emeleten lakik, épp oda néz az erkélye, ahol az asszony kizuhant. Ő szerencsére nem látta a tragédia perceit, az utána lévő képsorok viszont örökre az emlékezetébe égtek.

Hajnal 1 órakor kimentem az erkélyre, és akkor láttam meg. Sokkolt és elszomorított!

– árulta el Csilla a Borsnak.

kizuhant
Paraván takarta a kizuhant nő testét, helyszínelők és mentősök mindenhol / Fotó: Beküldött fotó

Megrendítő, amit az éjszaka látnia kellett: az utcai lámpa fénye világította meg a társasház bejáratát, a kizuhant asszony a biciklitároló mellett feküdt, paraván takarta a testét, mellette helyszínelő rendőrök – és egy temetkezési kocsi, az asszony ugyanis a helyszínen meghalt.

Nem lehetett megmenteni

A Bors úgy tudja, a szegedi rendőrök lakossági bejelentésre rohantak a panelházhoz, egyelőre rejtély, hogy ki és hogyan eshetett ki a panellakásból.

- A Szegedi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerinti eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit – válaszolta megkeresésünkre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az Országos Mentőszolgálat hozzátette: a helyszínen egy 60 év körüli nő az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.

Csilla és a többi lakó is csak találgatni tud: úgy vélik, nem az egyik lakó halhatott meg.

Láttam, ahogy helyszínelnek, majd elpakolnak. Nagyon megdöbbentő volt ez az egész. A vérfoltok még most is ott vannak a bejárat előtt. Sajnálom szegény asszonyt…

– mondta elkeseredve Csilla.

Még egy nap sem telt el a tragédia óta, a szegedi panelház lakói bizonyára hosszú ideig emlékezni fognak a nőre. A társasház bejáratánál, épp ott, ahol a nő holtteste feküdt, valaki egy mécsest gyújtott az asszony lelkéért. 

Mutatjuk a megrázó fotót!

kizuhant
Valaki mécsest gyújtott azon a helyen, ahová az asszony esett / Fotó: Beküldött fotó

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
