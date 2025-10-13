Teljes a készültség a lakótelepen, egy férfi zuhant ki a panelból

Hétfőn, röviddel 11:20 előtt érkezett bejelentés a rendőrséghez arról, hogy egy férfi kizuhant egy lakóház erkélyéről a Gogoľova utcában, Pozsony Ligetfalu városrészén. A 71 éves férfi egyelőre ismeretlen okból zuhant le a lakás erkélyéről.

Kizuhant egy férfi az erkélyről, kórházba került

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Kizuhant az erkélyről, de túlélte

A férfi az első hírek szerint a zuhanás következtében megsérült, de túlélte a történteket, az egyik pozsonyi kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit és a pontos okokat - írja a Paraméter.