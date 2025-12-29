Felfoghatatlan fájdalom: karácsonyi összejövetelen halt meg egy gyönyörű 2 éves kislány

Egy pillanat alatt eltűnt a családi karácsonyi összejövetelen egy kétéves kislány, majd belezuhant a kerti tóba. Bár hozzátartozói azonnal megkezdték a kétségbeesett újraélesztést, életét már a mentősök sem tudták megmenteni.

Egy pillanat alatt eltűnt és a tóba zuhant a kislány. Fotó: GoFundMe

Egy pillanatnyi figyelmetlenség elég volt ahhoz, hogy a kislány a tóba zuhanjon

A kis Isobel, állítólag a szülei dél-yorkshire-i, doncasteri otthonának kertjébe tévedt december 25-én, miközben a család az ajándékokkal játszott.

A kislányt családtagok vették körül, mégis sikerült elszöknie, és néhány másodperccel azelőtt jutott be a bekerített kerti tóhoz, hogy észrevették volna az eltűnését. A család kétségbeesetten megkezdte Isobel újraélesztését, mielőtt a mentők megérkeztek, majd kórházba szállították, de a kislány tragikusan elhunyt.

Isobel édesanyja, Tamara Wallace megrendítő búcsút írt lányának közösségimédia-oldalán.

Mindenki, aki ismerte Isobelt és minket, tudja, milyen különleges volt, és hogy a két éve alatt több életet élt meg, mint más gyerekek egész életük során. Azt is szeretnénk, ha Isobelre úgy emlékeznének, mint arra a varázslatos kislányra, aki volt, a kalandvággyal és a lelkében égő tűzzel, valamint azzal a rengeteg fénnyel, amit hozott, nem pedig a szomorú halála miatt

- írta bejegyzésében.

Wallace kihangsúlyozta, hogy Isobel kisöccsét úgy fogják nevelni, hogy örökké emlékezzen arra, hogy van egy nővére.

A kislány nagynénje, Abigail Maxwell egy GoFundMe-adománygyűjtést indított, hogy segítsen a családnak a temetés és a lelki segítség költségeinek fedezésében. Az oldalon Maxwell felidézte a karácsonyi tragédia eseményeit, elárulva, hogy a család éppen ajándékokat bontott és játékokkal játszott.

Karácsony volt, családként ünnepeltünk. A kislányaink, a két legjobb barátnő, mindenki körében voltak, és az új játékaikkal játszottak a nappali, a konyha és a játszószoba között... Egy pillanatra nem találtuk, és abban a pillanatban már kint volt a kertben, és beleesett a tóba.

Maxwell elmondta, hogy Isobel szülei nemrég vásároltak egy új házat kerti tóval, amelyet az álmaik családi otthonává szerettek volna alakítani.

Egy tó, amely nem választás kérdése volt, hanem a költözéssel járt együtt, az örök otthonuk, amelyet éppen felújítottak. Egy tó, amely körül ideiglenes kerítés volt, egy olyan kertben, ahová a kislány soha nem jutott volna ki egyedül. Tragikus baleset.

A kislány nagynénje hozzátette, hogy újraélesztést csináltak egész addig, míg a mentősök meg nem érkeztek a helyszínre, de már ők sem tudtak mi tenni.

Nincsenek szavak, és ezt senki nem érdemli meg, és bárki, aki ismeri őket, egyetért ebben, hogy különösen ők nem.

A család az összegyűlt összegből egy emlékkert építését tervezi Isobel tiszteletére - írta a Daily Mail.