Korababa mellett állsz? Ez az egy dolog biztosan segít

Van egy olyan forgatókönyv, amire egy anya általában nem számít. Amikor a baba megszületik, de nem kerül azonnal a mellkasodra. Nem sír fel ott, ahol vártad. Nem viszed haza pár nap múlva. Egy másik térbe kerül – csövek, monitorok, csend és mégis zaj között. A koraszülött intenzív osztály világa egészen más. És ilyenkor sokszor felmerül a kérdés: mit tudok én adni neki, amikor hozzá sem érhetek annyit, amennyit szeretnék? A válasz meglepően egyszerű, és nagyon emberi: a hangodat.
A babák már a pocakban hallanak. Nem tisztán, nem úgy, mint mi, de az anya hangját – annak ritmusát, dallamát – igenis érzékelik. Ez kutatásokkal alátámasztott tény: a magzat számára az anya hangja az egyik legfontosabb „hangélmény”. Egyfajta kapaszkodó. És amikor egy baba korábban érkezik, ez a kapaszkodó különösen fontossá válik. Mert minden más hirtelen idegen.
A koraszülött osztályokon (PIC) sok a hang. Pittyegések, zúgások, mozgások. De ezek nem azok a hangok, amik egy babának biztonságot jelentenek. Az anya hangja viszont igen.
Kutatások azt mutatják, hogy amikor a korababák hallják az édesanyjuk hangját:
Egy, a koraszülött intenzív osztályon végzett - 2023-as adatokon alapuló - vizsgálatban azt figyelték meg, hogy amikor a szülők beszélnek a babájukhoz, a picik nyugodtabb, rendezettebb állapotba kerülnek, és több időt töltenek éber, figyelő állapotban. Ez az állapot pedig már a korai idegrendszeri fejlődés szempontjából is kedvező jel. De ami talán még meglepőbb: mindez a pozitív hatás nem csak az „itt és most”-ban számít, hanem később is.
Az utóbbi évek vizsgálatai arra jutottak, hogy azok a koraszülött babák, akik többet hallják a szüleik – különösen az édesanyjuk – hangját, később jobb nyelvi készségeket mutathatnak. Például:
Mintha ezek a korai anya hangja élmények egy láthatatlan alapot raknának le.
Ez az a pont, ahol sok anya elbizonytalanodik. A helyzet ugyanis elég kiábrándító. Az anya ott áll egy inkubátor mellett, nem veheti kézbe a babáját, nem ölelheti meg, mégis, beszélnie kell hozzá, teljesen természetes, hogy nem tudja, hogyan kezdjen bele. A válasz az, hogy nincs „jó szöveg”. Lehet ez bármi, ami éppen jön belőlünk, a picinek nem a tartalom számít, hanem a forma:
Akár ugyanazokat a mondatokat újra és újra. A baba örömmel hallgatja a már ismerős hangot, a ritmust, érzi a jelenlétet.
A koraszülöttség sokszor együtt jár egy nagyon nehéz érzéssel: hogy nem tudsz eleget adni. Nem foghatod mindig. Nem viheted haza. Nem védheted meg mindentől. De anya hangja ott lehet vele. És ez bizony sokkal több, mint gondolnád.
Van még valami, ami ebben a helyzetben sokat segíthet az anyáknak: a gondozók, nővérek, orvosok szerepe is kulcsfontosságú abban, hogy a baba valóban hallhassa azt a hangot, ami a legtöbbet jelenti neki. Egy korababa életkezdésében, ebben a nehéz és érzelmileg megterhelő helyzetben nem csak a szülők számítanak. A gondozók, nővérek, orvosok szerepe is kulcsfontosságú abban, hogy a babának legyen lehetősége a lehető legtöbbet hallani azt a hangot, ami a világ biztonságát jelenti neki. Az, hogy a környezet mennyire zajos vagy épp nyugodt, hogy van-e lehetőség egy kis elcsendesedésre, hogy a szülők kapnak-e bátorítást arra, hogy beszéljenek, meséljenek, énekeljenek – mind számít - mert ilyenkor bizony csak egy kis térre van szükség. És az anya hangjára, amivel újra és újra megtalálja a babáját.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.