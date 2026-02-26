Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Most jött: kigyulladt egy vendéglátóhely a Rákóczi úton, tűzoltók mindenütt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 14:51
Rákóczi útvendéglátóhelytűzoltók
A VIII. kerületi Rákóczi útra riasztották a tűzoltókat.
N.T.
A szerző cikkei

Tűz keletkezett Budapest VIII. kerületében, a Rákóczi úton, egy vendéglátóhelyen, amely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól teljesen függetlenül működik. Az elszívó gyulladt ki, és a kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok, amelyeket eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átvizsgálták az épületet, amelyet biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el - írja a katasztrófavédelem

