Most jött: kigyulladt egy vendéglátóhely a Rákóczi úton, tűzoltók mindenütt

Tűz keletkezett Budapest VIII. kerületében, a Rákóczi úton, egy vendéglátóhelyen, amely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól teljesen függetlenül működik. Az elszívó gyulladt ki, és a kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok, amelyeket eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átvizsgálták az épületet, amelyet biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el - írja a katasztrófavédelem.