Brutális mennyiségű kábítószert találtak egy férfinél – itt terjesztette az árut

Mint írták, a gyanúsított huzamosabb ideig kereskedhetett füst és kristály nevű kábítószerekkel, amelyeket a kiépített fogyasztói hálózatába tartozóknak értékesített Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben. A nyomozó hatóság kedden kutatta át a férfi által üzemeltetett rendezvényházat, ahol megtalálták és lefoglalták a "különösen jelentős mennyiségű" kábítószert.

Letartóztattak egy férfit, akitől csaknem egy kilogramm kábítószert foglaltak le

Brutális mennyiségű kábítószert találtak egy férfinél

A közlemény szerint a cselekmény - bizonyítottság esetén - alkalmas lehet kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette megállapítására. A nagy tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés már önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet a férfi személyi körülményei kellően nem ellensúlyoznak.

Attól is tartani lehet, hogy a gyanúsított a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást vagy szabadlábon hagyása esetén a bűncselekmény elkövetését - a kialakított egzisztencia megtartása érdekében - folytatná. A bíróság mindezeket mérlegelve április 19-ig rendelte el a férfi letartóztatását - olvasható a sajtóanyagban.