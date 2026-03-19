BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális mennyiségű kábítószert találtak egy férfinél – itt terjesztette az árut

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 15:41
A Miskolci Járásbíróság elrendelte egy férfi letartóztatását. A hatóságok csaknem 1 kilogramm kábítószert foglaltak le az általa üzemeltetett rendezvényházban - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel csütörtökön.
Bors
A szerző cikkei

Mint írták, a gyanúsított huzamosabb ideig kereskedhetett füst és kristály nevű kábítószerekkel, amelyeket a kiépített fogyasztói hálózatába tartozóknak értékesített Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben. A nyomozó hatóság kedden kutatta át a férfi által üzemeltetett rendezvényházat, ahol megtalálták és lefoglalták a "különösen jelentős mennyiségű" kábítószert.

Letartóztattak egy férfit, akitől csaknem egy kilogramm kábítószert foglaltak le
Fotó: Freepik

A közlemény szerint a cselekmény - bizonyítottság esetén - alkalmas lehet kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette megállapítására. A nagy tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés már önmagában megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, amelyet a férfi személyi körülményei kellően nem ellensúlyoznak.

Attól is tartani lehet, hogy a gyanúsított a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást vagy szabadlábon hagyása esetén a bűncselekmény elkövetését - a kialakított egzisztencia megtartása érdekében - folytatná. A bíróság mindezeket mérlegelve április 19-ig rendelte el a férfi letartóztatását - olvasható a sajtóanyagban.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
