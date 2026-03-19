Zoknival fedte el füstjelzőjét: nemcsak fogyasztotta, de kereskedett is kábítószerrel a 25 éves férfi

A debreceni rendőrség tört rá lakásában egy nigériai állampolgárra, aki nemcsak fogyasztott, hanem kereskedett is kábítószerrel.

A 25 éves fiatalemberhez naponta több vásárló is járt, és alkalmazáson keresztül egyeztették az időpontokat. Az átadások csupán pár másodpercig tartottak, és ez hónapokig sikeresen működött egészen tegnapig, amikor a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök akció közben letartóztatták.

Az albérletet átkutatták, és marihuánát, valamint annak terjesztéséhez szükséges eszközöket és pénzt is találtak. A kábítószert nemcsak árulta, hanem fogyasztotta is. Erre onnan jöttek rá, hogy a füstjelzőt alufóliával és zoknival takarta le.

A nyomozók kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és őrizetbe vétele után kezdeményezték letartóztatását. A férfi több vásárlójának is felelnie kell kábítószer birtoklása miatt - írja a Rendőrség.

