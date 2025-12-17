Bedrogozva, elkötött kocsival csapódott egy taxiba az ámokfutó a Nagykörúton

Vádat emelt a VI. és VII. Kerületi Ügyészség, valamint börtönbüntetést és járművezetéstől való eltiltást indítványoz az ellen a sofőr ellen, aki a Nagykörúton kezdett ámokfutásba drogos állapotban.
Július 10-én a 28 éves férfi kábítószert fogyasztott, majd elvitte édesapja autóját, annak tudta nélkül. Az éjjeli órákban a férfi és két barátja Pest vármegyéből a fővárosba hajtott, majd a Teréz körúton megállította őket egy járőr. Kezdetben a sofőr félrehúzódott, mikor azonban a rendőrök kiszálltak, gázt adott, és elszáguldott a belváros, pontosabban a Nyugati tér felé. Bár piros volt a lámpa, ezután megfordult, és a Blaha Lujza tér irányába hajtott tovább, mintegy 111 kilométer per órás sebességgel. Az Erzsébet körút Király utca és Dohány utca közötti szakaszán felhajtott a gömbsorral védett villamospályára; ekkor már két rendőrautóval is üldözték - számol be róla az MTI.
Az üldözés ütközéssel ért véget, ami után a vétkes autó sofőrje és két társa kiszálltak, majd anélkül hagyták el a helyszínt, hogy megnézték volna, hogy a taxiban, amibe belecsapódtak, mindenki jól van-e.
A főügyészség szerint a taxisofőr könnyebben, míg utasa súlyosabban megsérült.
Csupán percek kellettek, és elfogták a baleset okozóit. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a sofőrrel szemben jármű önkényes elvétele, súlyos testi sértés okozó közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmények, a két utasa ellen két-két rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.
Indítványozták továbbá a büntetett előéletű vádlottal szemben a járművezetéstől való eltiltást is.
