Hamis, nyomtatott jogosítványt adott a rendőröknek, határnál fogták el a "tréfás" bűnözőt

A rendőrség fogott ki átverős sofőrt: hamis, nyomtatott jogosítvány felmutatásával próbált belépni az országba.

Több hamis jogosítványt vettek el a rendőrök / Illusztráció: Zalai hírlap

Több problémás jogosítványt is találtak

Az 52 éves szerb férfit március 17-én állították le, amikor az UAZ sofőrjének kiadva magát megpróbált átlépni a szerb-magyar határon.

Itt ellenőrzés során vezetői engedélye vált gyanússá, és a határrendész alaposabb vizsgálata után kiderült, hogy az okmány hamisítvány. Feltételezések szerint tintasugaras nyomtatóval készült.

Nem ő volt az egyetlen, aki ezzel a napokban próbálkozott. Tataházán egy 46 éves férfit kaptak el igazoltatás közben: ő a telefonján mutatta be vezetői engedélyét, ám kiderült, hogy a sorszám bár létezik, egy teljesen más névre van kiállítva az okmány.

Baján egy ukrán rendszámú autót állítottak le, és bár ukrán volt a vezetői engedélye, gyorsan rájöttek, hogy ezt jogtalanul birtokolja, ugyanis azt már egy korábbi rendőrségi intézkedés közben bevonták - írja a BAON.