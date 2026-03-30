BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hamis, nyomtatott jogosítványt adott a rendőröknek, határnál fogták el a "tréfás" bűnözőt

rendőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 15:04
hamis okmányjogosítvány
Nem ő az egyetlen, akit a rendőrség a napokban lekapcsolt. A hamis jogosítványokat egyenként kapják el a hatóságok.
CJA
A szerző cikkei

A rendőrség fogott ki átverős sofőrt: hamis, nyomtatott jogosítvány felmutatásával próbált belépni az országba.

Több hamis jogosítványt vettek el a rendőrök
Több hamis jogosítványt vettek el a rendőrök / Illusztráció: Zalai hírlap

Több problémás jogosítványt is találtak

Az 52 éves szerb férfit március 17-én állították le, amikor az UAZ sofőrjének kiadva magát megpróbált átlépni a szerb-magyar határon.

Itt ellenőrzés során vezetői engedélye vált gyanússá, és a határrendész alaposabb vizsgálata után kiderült, hogy az okmány hamisítvány. Feltételezések szerint tintasugaras nyomtatóval készült.

Nem ő volt az egyetlen, aki ezzel a napokban próbálkozott. Tataházán egy 46 éves férfit kaptak el igazoltatás közben: ő a telefonján mutatta be vezetői engedélyét, ám kiderült, hogy a sorszám bár létezik, egy teljesen más névre van kiállítva az okmány.

Baján egy ukrán rendszámú autót állítottak le, és bár ukrán volt a vezetői engedélye, gyorsan rájöttek, hogy ezt jogtalanul birtokolja, ugyanis azt már egy korábbi rendőrségi intézkedés közben bevonták - írja a BAON.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu