Vészharangot kongatott az Egészségügyi Hivatal: tömegével kerültek forgalomba ezek az illegális, életveszélyes élelmiszerek!

Azok, akik jártak már Amerikában, bizonyára tapasztalták már, hogy a legtöbb terméknek más az íze, mint idehaza, Európában. Ha belekortyolunk a kedvenc kólánkba odakint, érezni fogjuk, hogy sokkal édesebb és intenzívebb. Emellett számos terméknek olyan ízesítése is van, amelyek idehaza nem kaphatók (Amerikában nagy sláger például az ananászos Fanta, ami az európai piacon nincs jelen). Ha pedig betérünk az olyan gyorséttermekben, amelyek itthon is megtalálhatók, akkor bizony tapasztalni fogjuk, hogy az ételek íze is más. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata: az USA olyan összetevőket is használ, ami az EU-ban - egészségügyi kockázatuk miatt - tiltva vannak. Most azonban ilyen termékek szivárogtak be Angliába.

Angliában a kereskedelmi és egészségügyi hatóság riadót fújt. Észrevették ugyanis, hogy a brit piacra olyan termékek törtek be, amelyek olyan összetevőket tartalmaznak, melyeknek fogyasztása szigorúan tilos. Illegálisan importálták az USA kedvenc termékeit a szigetországba, és kezdték meg a terjesztésüket. Az érintett termékek között szerepel a Jolly Rancher Hard Candy, Fanta Pineapple, Mtn Dew, Swedish Fish, Prime Hydration, Cheetos Crunchy, Twizzlers Strawberry Twist és Rainbow Twist. A problémát súlyosbítja, hogy ezek a termékek a gyerekek nagy kedvencei, akik előszeretettel nassolnak ezekből az édességekből és ropogtatnivalókból.

Sweets and fizzy drinks with links to cancer and heart problems 'flooding UK' https://t.co/gGaRrDNKIv — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) February 11, 2025

Nem véletlenül vannak azonban betiltva az összetevői Európában. Számos olyan anyagot tartalmaznak, amelyek bizonyítottan rákkeltők, cukorbetegséget okoznak, rövidtávon pedig szédülést, hányást és hasmenést okozhatnak. Éppen ezért a hatóság arra kéri a lakosokat, hogy ezeket a termékeket semmiképpen ne vásárolják meg, különösen ne a gyerekek számára - írja a Mirror.