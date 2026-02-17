Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Bárcsak visszaforgathatnánk az időt" – sokkos állapotban szólalt meg a nyírbátori halálos baleset áldozatának lánya

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 20:25
Ketten életüket vesztették, egy harmadik családtag pedig jelenleg is élet és halál közt lebeg. A nyírbátori halálos baleset egyik áldozatának gyermeke szólalt meg.
Hétfő reggel Máriapócs és Nyírbátor között történt a halálos baleset: most az áldozatul esett apuka lánya szólalt meg.

Halálos baleset történt Nyírbátor és Máriapócs között hétfőn
Halálos baleset történt Nyírbátor és Máriapócs között hétfőn  Fotó: TV2

Két ember életét követelte a halálos baleset

Bárcsak visszaforgathatnánk az időt, és nem engedni, hogy elinduljanak

– mondta a férfi lánya.

Az autót egy 52 éves férfi vezette, éppen a rokonát vitte az orvoshoz. A 63 éves rokon mögötte ült, az ő férje pedig az anyósülésen utazott. Félúton jártak, amikor egy előzésbe kezdő kisteherautó csapódott beléjük frontálisan. A sofőr és a nő a helyszínen szörnyethalt. Az egyetlen túlélőt a tűzoltók szedték ki a roncsból, majd mentőhelikopter vitte kórházba, ahol az orvosok jelenleg is az életéért küzdenek.

Az sofőr lánya sokkos állapotban, sírva nyilatkozott a Tények kameráinak:

Próbáljuk elfogadni, megértetni saját magunkkal és egymással, de nem megy

– mondta. Hozzátette, hogy bár próbálnának vigaszt találni, az sem igazán segít, így most csak imádkozni tudnak a szeretteikért.

A túlélő veje elmondta, hogy a sérült élet és halál között van: tüdő- és májsérülést szenvedett, a lépét eltávolították, fejsérülése is van, valamint több bordája eltört. 

A kisteherautót vezető férfi és utasa nem sérültek meg a balesetben, a rendőrség ellenük bűntetőeljárást indított.

 

