Tragikus helikopterbaleset: tengerpartnál csapódott vízbe az utasokkal teli gép

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 17:16
Legalább három áldozata van a tragédiának. Nem tudni, miért történt a helikopterbaleset.
Legalább három áldozata van annak a helikopterbalesetnek, amely Hawaii egyik szigetén történt.

Fotó: Daniel Klein / Unsplash (Illusztráció)

A helyi idő szerint csütörtök délutáni baleset Kauai szigeténél történt. A helikopterben egy pilóta és négy utas utazott, amikor a Kalalau tengerpart közelében vízbe csapódott.

A hatóságok egy helyi idő szerint 15:45 körül tett bejelentésre érkeztek a helyszínre, ahol az Airborne Aviation helikoptere feküdt. 

A két túlélőt a wilcoxi Medical Centerbe vitték Lihuéba, amely a sziget másik oldalán van - állapotukról nem tudni semmit. A hatóságok nem jelentették be, pontosan hányan vesztették életüket, ahogy azt sem, mi okozhatta a tragikus balesetet - írja a New York  Times.

A helikopterbaleset helyszíne:

 

