Legjobb barátok a levegőben: együtt halt meg a két pilóta – szívszorító utolsó tettükre nincsenek szavak

Megrázó részletek derültek ki arról a helikopter-balesetről, amelyben két pilóta vesztette életét az Egyesült Államokban, New Jersey államban. A hatóságok megerősítették: az áldozatok nemcsak kollégák voltak, hanem közeli barátok is, akik szenvedélyüknek hódolva indultak utolsó útjukra.

Meghalt a két pilóta

Fotó: Daniel Klein / Unsplash (Illusztráció)

A két pilóta nem tudta elkerülni az ütközést

A tragédiában a 65 éves Kenneth Kirsch és a 71 éves Michael Greenberg halt meg, miután helikoptereik a levegőben összeütköztek december 28-án, vasárnap. A baleset hatalmas megdöbbenést váltott ki a környéken élők körében, miután a légijárművek lezuhantak, és mindkét pilóta életét vesztette.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, de időközben kiderült: a két férfi régóta jó barátságot ápolt, és rendszeresen együtt repültek. A Daily Star beszámolója szerint a végzetes nap előtt közösen reggeliztek egy helyi vendéglátóhelyen, mielőtt felszálltak volna helikoptereikbe.

A baleset közelében található Apron Café tulajdonosa, Sal Silipino elmondta, mélyen megrázta a hír. Felismerte a két férfit, akik közvetlenül indulásuk előtt tértek be hozzájuk. Elmondása szerint Kenneth és Michael rendszeres vendégek voltak, gyakran hetente vagy kéthetente együtt érkeztek repülővel reggelizni.

„Teljesen sokkoló volt. Még most is remeg a kezem”

– mondta.

Hozzátette: a két pilóta mindig kedves és udvarias volt, a személyzettel is barátságosan viselkedtek.

A segélyhívások nem sokkal dél után érkeztek a hatóságokhoz, miután szemtanúk jelentették, hogy két helikopter zuhant le. A helyszínen hatalmas fekete füstoszlop emelkedett az égbe, miközben a mentőegységek a roncsokhoz siettek.

Hammonton rendőrfőnöke, Kevin Friel megerősítette: a két pilóta jól ismerte egymást, és rendszeresen együtt repültek a környékre reggelizni. A hatóságok szerint a baleset akkor történt, amikor elhagyták a térséget.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint a helikopterekben kizárólag a pilóták tartózkodtak a baleset idején. A környék lakóit arra kérték, maradjanak távol a helyszíntől, amíg a tűzoltók és a nyomozók elvégzik munkájukat. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a baleset utáni felvételek, amelyeken sűrű füst látható a becsapódás helyszínén.