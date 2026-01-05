Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Családjával repült az esküvő előtt a vőlegény, mindenki meghalt

helikopter baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 19:00
áldozatArizona
Három unokahúgát vitte repülni a vőlegény, amikor lezuhantak. A helikopter-baleset körülményeit még vizsgálják.
CJA
Négy halálos áldozata van annak a január 2-án történt helikopter-balesetnek, amely Arizonában következett be. Az utasokat szállító helikopter egy hegynek ütközött a Superior melletti Telegraph Canyon térségében.

Helikopter-baleset végzett vőlegénnyel esküvője előtt
Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

A fedélzeten az 59 éves David McCarty, valamint családtagjai - Rachel McCarty, Faith McCarty és Katelyn Heidenman - utaztak. A család Oregon államból érkezett. A fiatal nők 21 és 22 évesek voltak, akik nagybátyjukkal, Daviddel mentek repülni. A helikoptert maga McCarty vezette.

Egy családtag a Facebookon osztotta meg a gyászoló hozzátartozók üzenetét:

A családommal szeretnénk mindenkinek megköszönni a pozitív gondolatokat, imákat, hívásokat és üzeneteket. Kérjük, továbbra is imádkozzatok minden egyes családtagért, miközben feldolgozzuk ezt a fájdalmat. Minden szeretetet és támogatást szívesen fogadunk. Most tényleg nincsenek szavak. Mindannyian együtt vannak a mennyben.

Mary Jane Heidenman, Katelyn édesanyja elmondta: rendkívül nehéz feldolgozni a történteket.

Az esküvő előtt történt a helikopter-baleset

A Daily Mail beszámolója szerint David McCarty a szeptemberi eljegyzés után éppen az esküvőjére készült, amikor lezuhant a helikoptere. A menyegző előtt vitte el unokahúgait egy rövid körrepülésre.

A magánhelikopter a Queen Creek-i Pegasus repülőtérről szállt fel, a mentőszolgálatok január 2-án, helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül érkeztek a helyszínre a bejelentések után. A baleset körülményeit vizsgálják.

 

