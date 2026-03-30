Azt hitte, az élettársa szeretője – ártatlan férfit akartak halálra gázolni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 22:10
Az út közepén támadt a sértettre viperával. Majdnem halálra gázolta a férfit, majd később bocsánatot kért.
Egy férfi szándékosan próbált halálra gázolni egy másikat, akiről azt hitte, az élettársa szeretője - az esetet teljes egészében kamerák rögzítették.

Fotó: Pexels / Pexels

A sofőr, miután rájött, mit tett, bocsánatot kért, azonban ez nem segített a helyzetén: így is három év börtönbüntetésre ítélték.

A sértett az autója mellett sétált Múcsonyban, amikor eltarolták. Ekkor nekiesett a járműnek, és még az oldalsó tükre is letört. A támadó nem hagyta ennyiben: kiszállt az autóból, majd viperával támadt a sértettre.

Súlyosan megsérültem. Mindkét lábam zúzódott, a könyököm ripityára tört

- mondta a sértett. A férfi hozzátette, próbálta magát védeni és hátrálni, de ezután semmire nem emlékszik.

A vádlott a bíróság előtt elmondta, sajnálja, amit tett és hozzátette, reméli, a sértett jól van. Ennek ellenére emberölés kísérletében találták bűnösnek, és véglegesen eltiltották a járművezetéstől is - írja a Tények.

