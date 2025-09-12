Most érkezett: elgázoltak egy gyalogost a Budapesti úton

Szörnyű balesettel indult a péntek reggeli órákban: elütöttek egy gyalogost Salgótarjánban, a Budapesti úton történt.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Gyalogosgázolás történt Salgótarjánban

Egy személyautó elütött egy embert Salgótarjánban, a Budapesti úton, a Szécsényi úti körforgalomnál – tájékoztatta a nool.hu-t Verebélyiné Illés Beáta, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense. Mint mondta, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon. A mentők is a helyszínen vannak - számol be róla a nool.hu.