"Ennyi, véged van" - születésnapi nyaralásán akart végezni vele a férje

A 37 éves Arielle Konignek azok után kellett a tanúk padjára ülnie, hogy férje, Gerhardt Konig megpróbálta megölni őt, miközben Hawaiin nyaraltak a születésnapja alkalmából. Az aneszteziológusként dolgozó férfi ugyanis kirándulás közben határozta el, végez feleségével. Tragédia csak azért nem történt, mert két hegymászó meghallotta Arielle sikolyait, ami miatt azonnal hívták a 911-et. Ők mentették meg az életét.

Szülinapi üdülésén akarta megölni a férje / Fotó: Honululu Police Department Facebook

Arielle elmondása szerint Gerhardt egy meredek sziklához vitte őt, ahova már eleve felmenni is alig mert. Mi több, ő annak aljánál közölte, nem érzi magát biztonságban a csúcsra vezető szűk, ellenben meredek útvonalon, ami közel van a szikla széléhez, így ő nem menne tovább. Gerhardt azonban nem hallgatta meg, erővel rángatta fel a karjánál fogva.

Annyira elegem van ebből az egészből, azonnal gyere ide

- közölte vele az orvos, aki ezt követően a szakadék közelébe vitte őt, majd elővett egy injekciós tűt és kijelentette, maradjon nyugodt.

Ennyi, véged van. Elegem van a sz*rságaidból

- kezdte, majd miután Arielle segítségért kezdett kiabálni, így folytatta:

Fogd be, senki nem fog téged hallani itt. Senki nem fog megmenteni

- emlékezett vissza férje szavaira Arielle, aki azzal próbálta menteni életét, hogy megpróbálta emlékeztetni az aneszteziológust arra, hogy ha megöli őt, akkor gyerekeik árvák lesznek, hiszen ő börtönbe megy gyilkosság miatt, de ezzel sem hatotta meg. Mi több, Gerhardt ezt követően egy kővel kezdte el verni őt. Ekkor jelentek meg a hegymászók közölve, hívták a segélyhívót.

A férfi ellen nyomozás és eljárás indult, bírósági tárgyalásai jelenleg is tartanak, írja a People.