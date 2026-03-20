Bombával fenyegette meg iskoláját 3 budapesti fiatal

A kispesti nyomozók közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítanak 3 budapesti fiatalt, akik telefonon keresztül bombával fenyegették meg iskolájukat.
"A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki 2026. március 18-án 8 óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vette rá" - közölte a rendőrség.
A XIX. kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével még aznap elfogták mindhárom fiatalt a fővárosban, majd a XIX. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították őket. Az egyenruhások a kutatás során nem találtak robbantásra alkalmas eszközt sem a fiúknál, sem az iskolában, így közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.