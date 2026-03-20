Bombával fenyegette meg iskoláját 3 budapesti fiatal

A kispesti nyomozók közveszéllyel fenyegetéssel gyanúsítanak 3 budapesti fiatalt, akik telefonon keresztül bombával fenyegették meg iskolájukat.

Telefonon fenyegetőzött a 3 fiatal

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki 2026. március 18-án 8 óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vette rá" - közölte a rendőrség.

A XIX. kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével még aznap elfogták mindhárom fiatalt a fővárosban, majd a XIX. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították őket. Az egyenruhások a kutatás során nem találtak robbantásra alkalmas eszközt sem a fiúknál, sem az iskolában, így közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki őket.