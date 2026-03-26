Így balhézott a kertvárosban az autós, aki majdnem elütött egy kisgyerekes családot

fedélzeti kamera
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 12:10
közlekedési kultúraveszély
Sokkoló felvételt rögzített egy fedélzeti kamera a 16. kerületben, ahol egy babakocsis anyuka miatt szabadultak el az indulatok az aszfalton.
Egy békés, 16. kerületi kertvárosi utca vált egyik pillanatról a másikra akciófilmbe illő jelenet helyszínévé. A történet főszereplője egy édesanya, aki babakocsival és egy kisgyermekkel próbált átkelni az úttesten. Bár kijelölt gyalogátkelőhely nem volt a közelben, egy autós, egyben a fedélzeti kamera tulajdonosa példás módon cselekedett: észlelve a családot, lassított, majd megállt, hogy biztonságosan átsétálhassanak.

A fedélzeti kamera felvételén jól látszik a pillanat, amikor az udvarias gesztusból kis híján tragédia, majd útmenti szóváltás kerekedett / Fotó: BpiAutósok/Youtube.com

Ami ezután következett, az minden jóérzésű autós rémálma. A mögötte érkező piros Fiat sofőrje türelmetlennek vagy figyelmetlennek bizonyult, és ahelyett, hogy kivárta volna a megállás okát, lendületből előzésbe kezdett.

A fedélzeti kamera mindent vett: A dudaszó mentette meg a családot, majd jött a feketeleves

A tragédiát csak a kamerás autó sofőrjének lélekjelenléte előzte meg: egy határozott dudálással figyelmeztette a szabálytalankodót. A Fiat vezetője az utolsó pillanatban taposott a fékbe, éppen hogy csak megállva a rémült édesanya előtt –írják a Budapesti Autósok oldalán.

Ahelyett azonban, hogy a hibázó sofőr elnézést kért volna a veszélyes manőverért, teljesen kiborult. Pár méterrel arrébb keresztbe állt az úton, kipattant az autóból, és fenyegetően kérte számon a neki segítő autóst. A felvétel rávilágít arra a szomorú tendenciára, hogy az utakon sokszor az érzi magát feljebbvalónak, aki a legnagyobb szabálytalanságot követi el.

