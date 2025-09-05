Ez az utolsó pillanat a halál előtt: kamera rögzítette a félegyházi borzalmakat, amire már nincsenek szavak

A forgalmi helyzet, amely a BpiAutósok Youtube-csatornáján látható, nem egy hétköznapi szituációt mutat be. Látható, hogy több, kisebb szabálytalanság összeadódása eredményez majdnem óriási tömegkarambolt – ami azonban ezúttal elmaradt. Ami még ennél is ritkább, hogy a fedélzeti kamera által rögzített videó készítője maga is szabálytalankodott, mégis beküldte a képsorokat, méghozzá azzal a céllal, hogy az minden autós számára intő példa legyen: a kis szabálytalanságokból is lehet nagy tragédia. Szerencsére, ezúttal nem ez történt.
A nem hétköznapi forgalmi szituáció az M5-ös autópálya, kiskunfélegyházi lehajtójánál alakult ki. A felvételt beküldő sofőr éppen csak lehajtott a sztrádáról egy főútra, amelyről aztán ismét balra akart kanyarodni. Itt az első szabálytalanság: ehhez ugyanis nem sorolt be a többi autó elé, hanem a halszálka festésen haladt az újabb elágazás közelsége miatt.
A szemközti sávból ekkor már érkezik felé egy zöld személyautó, amely első ránézésre a megengedettnél jóval nagyobb tempót diktál. Ebből akkor lett majdnem csattanás, amikor a kereszteződésből, ahová az első jármű be akart fordulni, felbukkant egy újabb kocsi, amelyik a rohamosan közelítő zöld autónak nem adott elsőbbséget és mást választást sem, mint azt, hogy kikerülje őt.
Igen ám, de közben a fedélzeti kamerás autó mögött – amelynek a sofőrje nem sorolt be - érkezett a negyedik jármű is, kialakítva ezzel a négyes karambol lehetőségét, ami végül, a csodával határos módon elmaradt.
A zöld autó ugyanis valahogy el tudta kerülni, hogy az elé kanyarodót, illetve a vele szemben érkező két autót is, így aztán végül mindenki épségben hazaért aznap.
Hogy mi az este tanulsága? Talán az, hogy ebből is jól látszik: még akkor is kialakulhat balesetveszély, ha más vét a szabályok ellen – nem beszélve arról, ha többen is fittyet hánynak a KRESZ akár legapróbb szabályára is.
Márpedig ilyen szerencséje nem lesz mindig azoknak, akik hasonló forgalmi szituációba csöppenek...
Öveket bekapcsolni, íme a videó a BpiAutósoktól a csodával határos közlekedési helyzetről.
