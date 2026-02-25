Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeomlott az ügyfélközpont teteje Komáromban, halálos áldozat is van

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 13:40
komáromhalálos baleset
Ketten is megsérültek a tragikus balesetben. Egyelőre nem tudni, miért omlott össze az ügyfélközpont teteje.
Bors
A szerző cikkei

Egy ember vesztette életét Észak-Komáromban, amikor egy ügyfélközpont tetőszerkezetének egy része rázuhant.

Szörnyű baleset Észak-Komáromban: összeomlott az ügyfélközpont teteje / Fotó: Polícia SR – Nitriansky kraj/Facebook

A tragédia során egy külső tetőszerkezet omlott be. A balesetben két ember is érintett, közülük az egyiket kórházba szállították, a másik személy életét azonban súlyos sérülései miatt már nem tudták megmenteni.

A helyszínre több mentőszolgálat, köztük tűzoltók és rendőrök is kiérkeztek. Az életben lévő sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A környéket lezárták a helyszínelés és a további vizsgálatok idejére. A komáromi rendőrök és az építésügyi hatóságok megkezdték az épület szerkezeti vizsgálatát, hogy kiderítsék, milyen tényezők játszhattak szerepet az omlásban - írja a Kemma.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu