Összeomlott az ügyfélközpont teteje Komáromban, halálos áldozat is van

Egy ember vesztette életét Észak-Komáromban, amikor egy ügyfélközpont tetőszerkezetének egy része rázuhant.

Szörnyű baleset Észak-Komáromban: összeomlott az ügyfélközpont teteje / Fotó: Polícia SR – Nitriansky kraj/Facebook

A tragédia során egy külső tetőszerkezet omlott be. A balesetben két ember is érintett, közülük az egyiket kórházba szállították, a másik személy életét azonban súlyos sérülései miatt már nem tudták megmenteni.

A helyszínre több mentőszolgálat, köztük tűzoltók és rendőrök is kiérkeztek. Az életben lévő sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A környéket lezárták a helyszínelés és a további vizsgálatok idejére. A komáromi rendőrök és az építésügyi hatóságok megkezdték az épület szerkezeti vizsgálatát, hogy kiderítsék, milyen tényezők játszhattak szerepet az omlásban - írja a Kemma.